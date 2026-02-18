Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скандал в Ла Лиге. Рафинья указал на виновника поражения Барсы от Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья Диас

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас намекнул на несправедливое судейство после поражения команды Ханси Флика от «Жироны» (1:2) в 24-м туре Ла Лиги.

Инцидент произошел на 86-й минуте: хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри, прокидывая мяч на ход, шипами зацепил ногу защитника «Барселоны» Жюля Кунде. После этого Эчеверри отпасовал на Хоэля Року, который выполнил голевую передачу на Фран Бельтрана.

«Что ж, нам есть что улучшить, но не только нам. Очень трудно, когда правила для всех разные, независимо от того, играет ли это тебе на руку или против тебя. Но если нам придется играть против всех, чтобы победить... Ничего страшного, мы сделаем это», – написал Рафинья.

Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жюль Кунде Клаудио Эчеверри Жирона - Барселона Рафинья Диас
Дмитрий Олийченко Источник: Barca Universal
