Левый Берег в контрольном матче сыграл вничью с ФК «Вильхивцы»
Матч «Левый Берег» – ФК «Вильхивцы» завершился со счетом 2:2
«Левый Берег» продолжает подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 17 февраля, команда провела товарищеский матч с ФК «Вильхивцы» из Второй лиги.
Матч получился боевым. Команды забили по два мяча.
За «Левый Берег» голами отметились Диего и Сидней. Оба футболиста забили с одиннадцатиметровой отметки.
Товарищеский матч. 17 февраля
«Левый Берег» – ФК «Вильхивцы» – 2:2
Голы: Сидней (29, пен.), Диего (67, пен.) – Гуменяк (45), Дебич (81)
«Левый Берег» (1 тайм): Домолега, Котуха, Коваленко, Сидней, ИНП, Тищенко, Гуничев, Воробчак, Шастал, В.Волошин, Н.Волошин.
«Левый Берег» (2 тайм): Домолега, Астахов, Самар, Швец, Бонсу, Чепурный, Калинин, Галоян, Диего, Венделл, Гереш.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 17 февраля и начнется в 22:00 по Киеву
Вингер не считает себя легендой клуба