Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, где продолжит карьеру Сака
Англия
17 февраля 2026, 17:59 |
714
0

Стало известно, где продолжит карьеру Сака

Английский вингер продлил контракт с «Арсеналом»

17 февраля 2026, 17:59 |
714
0
Стало известно, где продолжит карьеру Сака
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Английский вингер Букайо Сака продлил контракт с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний футболист согласовал с английским грандом новый контракт сроком на пят лет. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

В текущем сезоне Букайо Сака провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Дембеле может продолжить карьеру в «Арсенале».

По теме:
Лига чемпионов возвращается. Расписание первых матчей 1/16 финала
Дембеле может продолжить карьеру в гранде АПЛ. Известны подробности
Манчестер Сити удивил вратаря. Теперь он хочет уйти
Арсенал Лондон продление контракта Букайо Сака чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
Футбол | 17 февраля 2026, 14:56 14
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим

Даниил Колесник попал в скандал

Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Футбол | 17 февраля 2026, 09:26 14
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика

Артем считает, что это была случайность

Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Футбол | 17.02.2026, 07:55
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Украинец попал в заявку Боруссии Дортмунд на Лигу чемпионов
Футбол | 17.02.2026, 16:01
Украинец попал в заявку Боруссии Дортмунд на Лигу чемпионов
Украинец попал в заявку Боруссии Дортмунд на Лигу чемпионов
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Футбол | 17.02.2026, 07:07
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 13
Футбол
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
16.02.2026, 08:29 16
Футбол
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
16.02.2026, 23:59 24
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
17.02.2026, 09:53 4
Олимпийские игры
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 31
Футбол
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
15.02.2026, 16:15 29
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем