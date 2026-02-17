Стало известно, где продолжит карьеру Сака
Английский вингер продлил контракт с «Арсеналом»
Английский вингер Букайо Сака продлил контракт с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 24-летний футболист согласовал с английским грандом новый контракт сроком на пят лет. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.
В текущем сезоне Букайо Сака провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Дембеле может продолжить карьеру в «Арсенале».
🚨❤️🤍 Bukayo Saka has signed a new long term deal at Arsenal after the verbal agreement reached months ago.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2026
New five year deal sealed and set to be officially confirmed soon, as @SamiMokbel_BBC reports.
Key for #AFC future plans and always seen as untouchable. pic.twitter.com/jVzDy43DbL
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил Колесник попал в скандал
Артем считает, что это была случайность