Элина Свитолина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы (WTA 70). Поединок начнется четвертым запуском на корте №1 после игры Рузич – Захарова. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.

Победительница поединка в третьем раунде поборется с Белиндой Бенчич (Швейцария, WTA 13).

