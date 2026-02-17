Элина Свитолина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубае
17 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы (WTA 70). Поединок начнется четвертым запуском на корте №1 после игры Рузич – Захарова. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.
Победительница поединка в третьем раунде поборется с Белиндой Бенчич (Швейцария, WTA 13).
