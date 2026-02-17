Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 февраля 2026, 15:00 |
7425
25

Элина Свитолина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубае

17 февраля 2026, 15:00 |
7425
25 Comments
Элина Свитолина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

17 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы (WTA 70). Поединок начнется четвертым запуском на корте №1 после игры Рузич – Захарова. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.

Победительница поединка в третьем раунде поборется с Белиндой Бенчич (Швейцария, WTA 13).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Элина Свитолина – Паула Бадоса. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
Определена первая соперница Свитолиной на большом турнире в Дубае
Костюк и Ястремская потеряли позиции в рейтинге WTA. Где Свитолина?
Элина Свитолина смотреть онлайн WTA Дубай Паула Бадоса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(48)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это приведет к краху». Марта Костюк – о дисквалификации Гераскевича
Олимпийские игры | 16 февраля 2026, 23:07 1
«Это приведет к краху». Марта Костюк – о дисквалификации Гераскевича
«Это приведет к краху». Марта Костюк – о дисквалификации Гераскевича

Украинская теннисистка поддержала Владислава

Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Футбол | 17 февраля 2026, 07:55 7
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны

Матч завершился победой хозяев 2:1

«В Крыму ему промыли мозги». Бывший партнер вспомнил футболиста-предателя
Футбол | 17.02.2026, 11:32
«В Крыму ему промыли мозги». Бывший партнер вспомнил футболиста-предателя
«В Крыму ему промыли мозги». Бывший партнер вспомнил футболиста-предателя
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Футбол | 17.02.2026, 09:45
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
В украинском футболе сыграли матч, который завершился со счетом 21:0
Футбол | 16.02.2026, 15:21
В украинском футболе сыграли матч, который завершился со счетом 21:0
В украинском футболе сыграли матч, который завершился со счетом 21:0
Комментарии 28
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
chevars
Боїться, я би сказав, Еліна пробивати вздовж лінії, і втрачає часто гарні шанси на очко
Ответить
+2
Андрій Заліщук
Давай Елю, ти зможеш! Там до речі Антоніна Ружич підтримала челлендж по відправці кацапок додому, і маленька сенсація від Люди Кіченок, які на супер-таї обіграли 8 сіяних
Ответить
+2
Sit Simurg
Поки що норм ... спокійно так ... Keep going !
Ответить
0
Alex Bond
Елінка віддомінувала 1-й сет, молодець
Ответить
0
chevars
А прикмета із7-м геймом виправдалася!
Ответить
0
Alehandro
Яка ж Еля турботлива людина: знає, що мені нервувати не можна і як за рахунку 1:4 увімкнув трансляцію, так всі гейми і виграла)
Ответить
0
chevars
Ух, який пройшов останній удар у сеті, та й ще вздовж лінії!
Ответить
0
Анна Савоськіна
Ніколи цей плеєр не працює, щоб тобі ...
Ответить
0
C.Пеклов
Добре з 1-4 на 6-4.
Ответить
0
C.Пеклов
Є 1 сет!
Ответить
0
Bart Play
Гарний кембек. Даже не сподівався
Ответить
0
mevast
Ответить
0
Vlad H.
Здається Бідося поплила. 
Ответить
0
chevars
Еля поганенько подає, але Паола ще гврше
Ответить
0
C.Пеклов
Так,так.
Ответить
0
chevars
Важкувато пройшов захист свого брейку, але все ж пройшов
Ответить
0
chevars
Сьомий гейм виграла Еліна, побачимо, хто візьме сет
Ответить
0
chevars
Сьомий гейм, та ще на подачі іспанки!
Ответить
0
ptolemeus
Бадосу в її теперішній формі цілком треба проходити, натомість Еліна грає в чорт зна шо. Другий сет може візьме. І все буде вирішуватись в третьому.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
chevars
У Бадоси гарні навички гри біля сітки, Еліні треба враховувати цю обставину і максимально ускладнювати їй цю гру
Ответить
0
Популярные новости
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 31
Футбол
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
16.02.2026, 03:44 2
Бокс
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
16.02.2026, 05:22 3
Бокс
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 3
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 12
Футбол
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем