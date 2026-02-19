Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игорь Костюк нашел позитив в провале Динамо в первой части сезона
Украина. Премьер лига
Игорь Костюк нашел позитив в провале Динамо в первой части сезона

Тренер не считает, что клуб находится в кризисе

ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк высказался о результатах команды в первой половине сезона – тренер не считает, что клуб находится в кризисной ситуации.

«В первую очередь. Можно проигрывать игры, но проигрывать их... Но играть быстро, агрессивно, быть храбрыми... Мы никогда не оставим болельщиков равнодушными... И то, что произошло, — это для нас не кризис, а возможность улучшиться и выйти еще сильнее из этой ситуации.

Это то, что говорить о межсезонье, о подготовке. Конечно, мы поработали. Были в Турции, там был сильный дождь, или очень сильный. И некоторые тренировки мы переносили...

Поэтому, в принципе, тот план, который мы запланировали вместе с тренерами, мы его выполнили. Сыграли большое количество игр. Награбатывали состав, в разных вариациях.

Сейчас начало сезона. И то, что я говорил, мы будем исправлять ситуацию, будет радовать наших болельщиков. И, в первую очередь, для меня важно, чтобы ребята понимали, что делать на футбольном поле. Это главное.

Я думаю, что это тот период, когда мы поработали, они уже понимают и понемногу меняются. И для нас есть цель, которую мы перед собой поставили, и мы будем идти к ней», – сказал Костюк.

Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
