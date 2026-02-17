Раскрыты расходы букмекеров на спонсорство в АПЛ в этом сезоне

Сезон 2025/26 стал переходным для английского футбола перед добровольным запретом размещения логотипов букмекерских компаний на футболках клубов Премьер-лиги.

Несмотря на грядущие ограничения, присутствие игорных брендов не уменьшилось – наоборот, клубы активно заключают краткосрочные контракты, стремясь получить максимальную прибыль до вступления новых правил в силу.

В Премьер-лиге 11 из 20 клубов разместили на форме букмекерские бренды. Общая стоимость рынка титульных спонсоров футболок составила около 408 млн фунтов, из которых 95 млн приходится на игорные компании. Для клубов вне «большой шестерки» такие партнерства покрывают более 70% доходов от спонсорства, поскольку букмекеры готовы платить значительно больше других отраслей.

В Английской футбольной лиге зависимость еще выше. Титульный контракт со Sky Bet приносит примерно 40 млн фунтов ежегодно 72 клубам, а для многих команд низших дивизионов эти деньги определяют финансовое выживание.

Даже после запрета 2026 года бренды ставок останутся в футболе через рекламу на рукавах формы, тренировочных комплектах, LED-бортах стадионов и цифровом контенте.

Лицензированные операторы потратили около 1,15 млрд фунтов на рекламу и спонсорство за год, обеспечивая до четверти рекламных доходов в футбольных трансляциях.

Опросы показывают, что большинство болельщиков поддерживают запрет, однако он вряд ли значительно сократит общее количество рекламы. Клубы уже ищут замену в финтехе, технологиях и авиации, но ожидается падение спонсорских доходов на 20-30%.

Легенды аргентинского футбола выступили с обращением к болельщикам