МИЧЕЛ: «Жироне повезло иметь такого игрока. Он меняет правила игры»

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес поделился мыслями о хавбеке каталонского клуба Томе Лемаре, который сумел забить гол в последнем матче против «Барселоны».

«Тома Лемар меняет правила игры. Он способен выходить из сложных ситуаций. Он очень талантливый игрок. Он продолжает совершенствоваться, потому что его психологическая игра невероятна. Он два года выбыл из игры из-за серьезной травмы, а теперь возвращается к своей лучшей форме.

Его уровень самый высокий. Нам повезло иметь игрока, чей ум так быстро работает для нашего стиля игры», – сказал Мичел.