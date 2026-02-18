Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
МИЧЕЛ: «Жироне повезло иметь такого игрока. Он меняет правила игры»

Тренер – о Лемаре

МИЧЕЛ: «Жироне повезло иметь такого игрока. Он меняет правила игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел Санчес

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес поделился мыслями о хавбеке каталонского клуба Томе Лемаре, который сумел забить гол в последнем матче против «Барселоны».

«Тома Лемар меняет правила игры. Он способен выходить из сложных ситуаций. Он очень талантливый игрок. Он продолжает совершенствоваться, потому что его психологическая игра невероятна. Он два года выбыл из игры из-за серьезной травмы, а теперь возвращается к своей лучшей форме.

Его уровень самый высокий. Нам повезло иметь игрока, чей ум так быстро работает для нашего стиля игры», – сказал Мичел.

Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона - Барселона Тома Лемар
Дмитрий Олийченко Источник
