Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Отложили на лето. У Металлиста 1925 две проблемы на трансферном рынке
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 11:50 | Обновлено 17 февраля 2026, 12:29
Отложили на лето. У Металлиста 1925 две проблемы на трансферном рынке

Хотели вратаря и форварда

17 февраля 2026, 11:50 | Обновлено 17 февраля 2026, 12:29
Отложили на лето. У Металлиста 1925 две проблемы на трансферном рынке
ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ Металлист 1925, несмотря на активную трансферную зиму, не выполнил две задачи на усиление состава.

Сообщается, что в команде просмотрели множество вратарей, но так никого подписать не сумели, а основным пока остается Даниил Варакута.

Кроме того, харьковчане искали центрального нападающего, но и здесь новичка подписать не удалось. Оба эти вопроса решили отложить на летний трансферный рынок.

Зимой Металлист 1925 подписал Николаса Аревало, Кауана Баптистеллу и Себастьяна Кастильо.

Металлист 1925 Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
