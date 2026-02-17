Украина. Премьер лига17 февраля 2026, 11:50 | Обновлено 17 февраля 2026, 12:29
Отложили на лето. У Металлиста 1925 две проблемы на трансферном рынке
Хотели вратаря и форварда
Клуб УПЛ Металлист 1925, несмотря на активную трансферную зиму, не выполнил две задачи на усиление состава.
Сообщается, что в команде просмотрели множество вратарей, но так никого подписать не сумели, а основным пока остается Даниил Варакута.
Кроме того, харьковчане искали центрального нападающего, но и здесь новичка подписать не удалось. Оба эти вопроса решили отложить на летний трансферный рынок.
Зимой Металлист 1925 подписал Николаса Аревало, Кауана Баптистеллу и Себастьяна Кастильо.
