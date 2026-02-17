Отложили на лето. У Металлиста 1925 две проблемы на трансферном рынке

Клуб УПЛ Металлист 1925, несмотря на активную трансферную зиму, не выполнил две задачи на усиление состава.

Сообщается, что в команде просмотрели множество вратарей, но так никого подписать не сумели, а основным пока остается Даниил Варакута.

Кроме того, харьковчане искали центрального нападающего, но и здесь новичка подписать не удалось. Оба эти вопроса решили отложить на летний трансферный рынок.

Зимой Металлист 1925 подписал Николаса Аревало, Кауана Баптистеллу и Себастьяна Кастильо.