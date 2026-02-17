Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Манчестер Сити удивил вратаря. Теперь он хочет уйти
Англия
17 февраля 2026, 13:34 | Обновлено 17 февраля 2026, 13:48
Манчестер Сити удивил вратаря. Теперь он хочет уйти

Траффорд не ожидал подписания Доннаруммы

Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь Манчестер Сити Джеймс Траффорд признал, что при переходе в команду минувшим летом не знал, что клуб потом подпишет Джанлуиджи Доннарумму, который стал основным.

Сообщается, что клуб теперь думает над арендой Джеймса, который хочет получать игровую практику.

«Я не ожидал того, что случилось (подписания Доннаруммы – прим) после того, как я перешел в команду. Но это футбол. У меня есть контракт, но я не знаю, останусь ли в команде летом», – сказал Траффорд.

23-летний страж ворот получил от Манчестер Сити первый номер, но провел в сезоне лишь 11 матчей – 7 из них в Кубке Англии и Кубке Лиги.

Доннарумма отыграл 30 матчей.

Иван Зинченко Источник: Sky Sports
