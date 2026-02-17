Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван футболист Барселоны, из-за которого клуб сенсационно проиграл Жироне
Испания
17 февраля 2026, 08:51 |
2028
1

Назван футболист Барселоны, из-за которого клуб сенсационно проиграл Жироне

В Испании раскритиковали игру Жюля Кунде после неудачи в игре 24-го тура чемпионата

17 февраля 2026, 08:51 |
2028
1 Comments
Назван футболист Барселоны, из-за которого клуб сенсационно проиграл Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

В понедельник, 16 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Жирона» и «Барселона». Подопечные Мичела одолели соперника со счетом 2:1.

После финального свистка испанские издания опубликовали оценки игроков и пришли к выводу, что защитник Жюль Кунде стал худшим среди игроков «блаугранас».

«Он хорошо подключался к атакам, но его передачи в финальную треть поля почти не доходили до партнеров по команде. Трудно не показаться жестоким, но в Ла Лиге уже нет ни одной команды, которая не создавала бы голевые моменты, постоянно обыгрывая Кунде или атакуя его зону», – считает Football Espana.

«Правый защитник показал неплохую игру в обороне, но он мог бы лучше перехватить навес, который привел к ответному голу «Жироны» – отмечает Barca Universal.

После сенсационного поражения подопечные Ханс-Дитер Флика остались на второй позиции, набрав 58 баллов. Главный конкурент – мадридский «Реал» – имеет на два пункта больше.

По теме:
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
Стало известно, что определит будущее Арбелоа в Реале
Нападающий Барселоны – лидер по обводкам в топ-5 европейских лиг
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Барселона Жирона - Барселона Жюль Кунде
Николай Тытюк Источник: Football Espana
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей | 16 февраля 2026, 08:59 7
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф

Завершился групповой этап

Ярмолюк и еще семеро. Самые ценные украинские футболисты U-21
Футбол | 16 февраля 2026, 15:00 13
Ярмолюк и еще семеро. Самые ценные украинские футболисты U-21
Ярмолюк и еще семеро. Самые ценные украинские футболисты U-21

Разрыв в стоимости между лидером этого рейтинга и остальными вас удивит…

Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Футбол | 16.02.2026, 08:29
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Футбол | 17.02.2026, 00:10
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Футбол | 17.02.2026, 07:07
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
А Ямаль білий і пухнастий
Ответить
0
Популярные новости
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
16.02.2026, 01:32
Футбол
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 32
Олимпийские игры
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 10
Футбол
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
16.02.2026, 05:22 3
Бокс
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 4
Бокс
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
16.02.2026, 03:44 2
Бокс
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
15.02.2026, 10:40 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем