Назван футболист Барселоны, из-за которого клуб сенсационно проиграл Жироне

В понедельник, 16 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Жирона» и «Барселона». Подопечные Мичела одолели соперника со счетом 2:1.

После финального свистка испанские издания опубликовали оценки игроков и пришли к выводу, что защитник Жюль Кунде стал худшим среди игроков «блаугранас».

«Он хорошо подключался к атакам, но его передачи в финальную треть поля почти не доходили до партнеров по команде. Трудно не показаться жестоким, но в Ла Лиге уже нет ни одной команды, которая не создавала бы голевые моменты, постоянно обыгрывая Кунде или атакуя его зону», – считает Football Espana.

«Правый защитник показал неплохую игру в обороне, но он мог бы лучше перехватить навес, который привел к ответному голу «Жироны» – отмечает Barca Universal.

После сенсационного поражения подопечные Ханс-Дитер Флика остались на второй позиции, набрав 58 баллов. Главный конкурент – мадридский «Реал» – имеет на два пункта больше.