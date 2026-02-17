Тренер Малиновского подверг критике ВАР после скандального матча в Серии А

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси поделился мыслями по поводу судейского инцидента в противостоянии «Интера» и «Ювентуса».

«Я в числе первых приветствовал внедрение системы ВАР, и, вероятно, одним из первых осознал: пока решения принимает человек, прокручивающий кадры, споры из-за трактовки правил будут вечными.

Единственный плюс случившейся ситуации в том, что это произошло в матче «Юве» – «Интер». К этой игре приковано внимание всей планеты, она имеет колоссальное значение в Италии, поэтому инцидент вызвал такой масштабный резонанс.

Уже три года я твержу: самое нелепое правило ВАР заключается в том, что эпизоды со второй желтой карточкой считаются менее значимыми, чем прямые удаления. Эту норму можно было бы исправить буквально за пару дней.

С завтрашнего дня, возможно, начнут пересматривать все вторые предупреждения, но мне не нужны пустые жесты. Необходимы четкие механизмы координации.

В данном конкретном случае трудно поспорить с тем, что вторая желтая карточка влияет на игру так же сильно, как и прямая красная. В современном футболе такие моменты меняют сценарий матча даже существеннее, чем забитый мяч или пенальти», – отметил Де Росси.