Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Малиновского подверг критике ВАР после скандального матча в Серии А
Италия
17 февраля 2026, 01:48 | Обновлено 17 февраля 2026, 01:49
Тренер Малиновского подверг критике ВАР после скандального матча в Серии А

Де Росси поделился мыслями по поводу судейского инцидента в противостоянии Интера и Ювентуса

Тренер Малиновского подверг критике ВАР после скандального матча в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси поделился мыслями по поводу судейского инцидента в противостоянии «Интера» и «Ювентуса».

«Я в числе первых приветствовал внедрение системы ВАР, и, вероятно, одним из первых осознал: пока решения принимает человек, прокручивающий кадры, споры из-за трактовки правил будут вечными.

Единственный плюс случившейся ситуации в том, что это произошло в матче «Юве» – «Интер». К этой игре приковано внимание всей планеты, она имеет колоссальное значение в Италии, поэтому инцидент вызвал такой масштабный резонанс.

Уже три года я твержу: самое нелепое правило ВАР заключается в том, что эпизоды со второй желтой карточкой считаются менее значимыми, чем прямые удаления. Эту норму можно было бы исправить буквально за пару дней.

С завтрашнего дня, возможно, начнут пересматривать все вторые предупреждения, но мне не нужны пустые жесты. Необходимы четкие механизмы координации.

В данном конкретном случае трудно поспорить с тем, что вторая желтая карточка влияет на игру так же сильно, как и прямая красная. В современном футболе такие моменты меняют сценарий матча даже существеннее, чем забитый мяч или пенальти», – отметил Де Росси.

Напомним, что «Интер» вырвал победу со счетом 3:2 в 25-м туре Серии А. На 42-й минуте защитник туринского клуба Пьер Калулу после неудачной передачи Фабио Миретти едва не задел ногу Алессандро Бастони.

Игрок «нерадзурри» имитировал контакт и оказался на газоне, после чего арбитр Федерико Ла Пенна предъявил Калулу вторую желтую карточку. Бастони крайне эмоционально отреагировал на это удаление.

Пьер Калулу Даниэле Де Росси Дженоа Интер Милан Ювентус Серия A Алессандро Бастони
Михаил Олексиенко Источник: Corriere dello Sport
