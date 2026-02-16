ФОТО. В Барсе дали Кубарси неожиданное прозвище – и это про McDonald’s

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился забавной историей в интервью L'Équipe.

По словам 19-летнего центрбека, необычное прозвище он получил после матча Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».

В одном из эпизодов Кубарси получил рассечение лица, ему наложили швы, а через несколько дней пришлось играть в защитном шлеме. «Я выглядел как сотрудник McDonald’s, поэтому ребята стали звать меня официантом», – с улыбкой вспомнил футболист.

Каталонец также рассказал о своем дебюте при Хави и первом серьезном испытании в Лиге чемпионов против Виктора Осимхена. По его словам, поддержка тренера и партнеров помогла ему быстро адаптироваться, а Роберт Левандовски даже удивился его возрасту.

Несмотря на интерес других клубов, Кубарси решил остаться в «Барселоне». «Это клуб всей моей жизни», – подчеркнул молодой защитник.