  Воспитанник Динамо зажег в Европе и забил в матче девять голов
Франция
17 февраля 2026, 23:22
Воспитанник Динамо зажег в Европе и забил в матче девять голов

Арзуманов провел шикарный матч за «Монако»

17 февраля 2026, 23:22 |
Воспитанник Динамо зажег в Европе и забил в матче девять голов
Instagram. Микаэл Арзуманов

Украинский защитник Микаэл Арзуманов поразил Францию невероятной результативностью в академии «Монако». В матче турнира La Coupe de Provence против «Вильфранша» команда со счетом 11:0 разгромила соперника, а 12-летний украинец забил сразу 9 голов.

Арзуманов присоединился к «Монако» в прошлом году после трехнедельного просмотра и подписал контракт с академией клуба, где строгое правило предусматривает, что не менее 70% состава должны составлять монегаски.

Стоит отметить, что Микаэл Арзуманов является воспитанником киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».

Динамо Киев Монако трансферы Шахтер Донецк детско-юношеский футбол трансферы Лиги 1
Дмитрий Олийченко
