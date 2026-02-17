Воспитанник Динамо зажег в Европе и забил в матче девять голов

Украинский защитник Микаэл Арзуманов поразил Францию невероятной результативностью в академии «Монако». В матче турнира La Coupe de Provence против «Вильфранша» команда со счетом 11:0 разгромила соперника, а 12-летний украинец забил сразу 9 голов.

Арзуманов присоединился к «Монако» в прошлом году после трехнедельного просмотра и подписал контракт с академией клуба, где строгое правило предусматривает, что не менее 70% состава должны составлять монегаски.

Стоит отметить, что Микаэл Арзуманов является воспитанником киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».