  4. ВИДЕО. Касымпаша и Карагюмрюк выдали яркий матч в чемпионате Турции
Чемпионат Турции
Касымпаша
16.02.2026 19:00 – FT 3 : 2
Карагюмрюк
Турция
16 февраля 2026, 23:16 |
ВИДЕО. Касымпаша и Карагюмрюк выдали яркий матч в чемпионате Турции

Поединок закончился со счетом 3:2

Getty Images/Global Images Ukraine. Касымпаша

«Касымпаша» обыграла «Карагюмрюк» в матче чемпионата Турции.

Поединок проходил на стадионе «Recep Tayyip Erdogan Stadium» в Стамбуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды выдали противостояние на пять голов, из которого победителем со счетом 3:2 вышла «Касымпаша».

С 19 очками «Касымпаша» занимает 15-е место. «Карагюмрюк» идет последним с 12 баллами.

Чемпионат Турции. 22-й тур

Касымпаша – Карагюмрюк – 3:2

Голы: Демирбай, 19, Тосун, 62, Кахвечи, 71 – Младенович, 80, Ахмед Траоре, 90+2

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ahmed Traore (Карагюмрюк), асcист Даниэле Верде.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Младенович (Карагюмрюк), асcист Сэм Ларссон.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Ирфан Кавечи (Касымпаша), асcист Адриан Бенедычак.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Дженк Тосун (Касымпаша), асcист Ирфан Кавечи.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Демирбай (Касымпаша), асcист Мортада Бен-Уаннес.
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
