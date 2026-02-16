16.02.2026 19:00 – FT 3 : 2
ВИДЕО. Касымпаша и Карагюмрюк выдали яркий матч в чемпионате Турции
Поединок закончился со счетом 3:2
«Касымпаша» обыграла «Карагюмрюк» в матче чемпионата Турции.
Поединок проходил на стадионе «Recep Tayyip Erdogan Stadium» в Стамбуле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды выдали противостояние на пять голов, из которого победителем со счетом 3:2 вышла «Касымпаша».
С 19 очками «Касымпаша» занимает 15-е место. «Карагюмрюк» идет последним с 12 баллами.
Чемпионат Турции. 22-й тур
Касымпаша – Карагюмрюк – 3:2
Голы: Демирбай, 19, Тосун, 62, Кахвечи, 71 – Младенович, 80, Ахмед Траоре, 90+2
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ahmed Traore (Карагюмрюк), асcист Даниэле Верде.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Младенович (Карагюмрюк), асcист Сэм Ларссон.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Ирфан Кавечи (Касымпаша), асcист Адриан Бенедычак.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Дженк Тосун (Касымпаша), асcист Ирфан Кавечи.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Демирбай (Касымпаша), асcист Мортада Бен-Уаннес.
