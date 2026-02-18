Названа зарплата Романа Яремчука в Лионе

Стала известна зарплата украинского нападающего Романа Яремчука во французском Лионе. Форвард присоединился к клубу в феврале на правах аренды из Олимпиакоса до конца сезона 2025/26, с опцией выкупа за 5 млн евро.

Согласно данным Capology, Яремчук будет получать 1,14 млн евро в год (до налогов), или 21 923 евро в неделю. Кроме того, форвард может заработать до 280 тыс. евро бонусов за сезон.

Действующий контракт Романа с Олимпиакосом рассчитан до 30 июня 2028 года. На Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 2,5 млн евро.