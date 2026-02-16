Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук выступил с обращением к Зинченко после новостей о страшной травме
Нидерланды
16 февраля 2026, 23:39 |
510
0

Яремчук выступил с обращением к Зинченко после новостей о страшной травме

Роман поддержал партнера по сборной

16 февраля 2026, 23:39 |
510
0
Яремчук выступил с обращением к Зинченко после новостей о страшной травме
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий национальной сборной Украины и французского «Лиона» Роман Яремчук отреагировал на тяжелую травму колена украинского левого защитника амстердамского «Аякса» Александра Зинченко:

«Мне даже не нужно много слов. Ты для меня больше, чем просто партнер по команде. Я знаю, что этот период непростой. Но я рядом – не только в хорошие дни. Ты вернешься еще сильнее».

Напомним, Александр Зинченко больше не сможет сыграть в сезоне 2025/26 из-за травмы.

По теме:
Шапаренко обратился к Зинченко на фоне травмы
«Не стоит драматизировать». Цихмейструк – о травмах Зинченко и Довбика
«Если они этого не сделают...» ПСЖ получил предупреждение по Забарному
травма травма колена Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу Роман Яремчук Лион чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
Бокс | 16 февраля 2026, 08:13 3
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»

Владимир вспомнил удар Корри Сандерса

Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Футбол | 16 февраля 2026, 08:29 11
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко

Киевляне отклонили предложение

Перед четвертьфиналом Кубка Украины Буковина проведет два спарринга
Футбол | 16.02.2026, 21:30
Перед четвертьфиналом Кубка Украины Буковина проведет два спарринга
Перед четвертьфиналом Кубка Украины Буковина проведет два спарринга
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
Футбол | 16.02.2026, 08:40
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Футбол | 16.02.2026, 16:43
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
15.02.2026, 07:44
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
16.02.2026, 04:32
Бокс
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
15.02.2026, 10:40 25
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Сборная США выиграла яркий матч на 9 шайб
Хоккей на Олимпиаде. Сборная США выиграла яркий матч на 9 шайб
15.02.2026, 04:55
Хоккей
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
15.02.2026, 07:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем