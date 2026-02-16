Нидерланды16 февраля 2026, 23:39 |
Яремчук выступил с обращением к Зинченко после новостей о страшной травме
Роман поддержал партнера по сборной
Нападающий национальной сборной Украины и французского «Лиона» Роман Яремчук отреагировал на тяжелую травму колена украинского левого защитника амстердамского «Аякса» Александра Зинченко:
«Мне даже не нужно много слов. Ты для меня больше, чем просто партнер по команде. Я знаю, что этот период непростой. Но я рядом – не только в хорошие дни. Ты вернешься еще сильнее».
Напомним, Александр Зинченко больше не сможет сыграть в сезоне 2025/26 из-за травмы.
