Яремчук выступил с обращением к Зинченко после новостей о страшной травме

Нападающий национальной сборной Украины и французского «Лиона» Роман Яремчук отреагировал на тяжелую травму колена украинского левого защитника амстердамского «Аякса» Александра Зинченко:

«Мне даже не нужно много слов. Ты для меня больше, чем просто партнер по команде. Я знаю, что этот период непростой. Но я рядом – не только в хорошие дни. Ты вернешься еще сильнее».

Напомним, Александр Зинченко больше не сможет сыграть в сезоне 2025/26 из-за травмы.