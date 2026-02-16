«Это приведет к краху». Марта Костюк – о дисквалификации Гераскевича

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх 2026:

«Я узнала об этом решении во время перерыва между тренировками и просто разрыдалась в ванной, потому что восприняла это очень близко к сердцу, особенно как спортсменка.

В теннисе все совсем иначе по сравнению с теми видами спорта, где люди буквально строят всю свою жизнь вокруг Олимпиады. У меня возникло чувство ярости и глубокой несправедливости в мире, учитывая ежедневные страдания и ту катастрофу, через которую ежедневно проходят украинцы, включая мою семью и моих друзей... Подобное, в дополнение ко всему прочему, просто не укладывается в моей голове.

Тенденция принятия определенных решений последние пару лет во всем мире очень разочаровывает. Мне кажется, что у многих руководящих органов, к сожалению, нет четкой позиции относительно собственных ценностей. И рано или поздно это приведет к краху, потому что если у вас нет ценностей, нет принципов, за которые вы стоите и которые вы защищаете, я считаю, что это не может быть жизнеспособным в долгосрочной перспективе.

Это очень сложная тема для меня, иногда просто не укладываются в голове определенные решения в определенные моменты, и это, безусловно, было одним из них».