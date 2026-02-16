Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. «Это приведет к краху». Марта Костюк – о дисквалификации Гераскевича
Скелетон
16 февраля 2026, 23:07 |
666
1

Украинская теннисистка поддержала Владислава

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Гераскевич

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх 2026:

«Я узнала об этом решении во время перерыва между тренировками и просто разрыдалась в ванной, потому что восприняла это очень близко к сердцу, особенно как спортсменка.

В теннисе все совсем иначе по сравнению с теми видами спорта, где люди буквально строят всю свою жизнь вокруг Олимпиады. У меня возникло чувство ярости и глубокой несправедливости в мире, учитывая ежедневные страдания и ту катастрофу, через которую ежедневно проходят украинцы, включая мою семью и моих друзей... Подобное, в дополнение ко всему прочему, просто не укладывается в моей голове.

Тенденция принятия определенных решений последние пару лет во всем мире очень разочаровывает. Мне кажется, что у многих руководящих органов, к сожалению, нет четкой позиции относительно собственных ценностей. И рано или поздно это приведет к краху, потому что если у вас нет ценностей, нет принципов, за которые вы стоите и которые вы защищаете, я считаю, что это не может быть жизнеспособным в долгосрочной перспективе.

Это очень сложная тема для меня, иногда просто не укладываются в голове определенные решения в определенные моменты, и это, безусловно, было одним из них».

Сообщить об ошибке

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Світом керують не принципи чи ідеали, давно пора це зрозуміти. Єдина цінність, яка має реальну вагу в сучасному світі - це гроші. Але імідж та репутація це теж гроші, тож треба бити по хворому місцю, де це можливо. А для цього треба бути успішною, бути гравцем першої десятки, Марто - лише тоді тебе можуть почути та прислухатися до того, що ти говориш. Плачем у ванній справі не зарадиш.
Ответить
+2
