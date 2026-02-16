ФОТО. Карвахаль шокировал фанов необычным чемоданом перед матчем ЛЧ
Карвахаль привез в Лиссабон чемодан за 2 000 евро
Дани Карвахаля заметили с необычным чемоданом стоимостью около 2 тысяч евро – и это вовсе не обычный багаж.
«Реал» готовится к матчу Лиги чемпионов против «Бенфики», команда Альваро Арбелоа уже прибыла в Лиссабон.
Во время выхода игроков из автобуса внимание привлек именно Карвахаль с черным кейсом в руках.
Это POGA – премиальный чемодан весом 13,5 кг, цена которого варьируется от 1 899 до 2 749 евро. Внутри установлен 27-дюймовый монитор AOC Ultra HD (HDR 400, 160 Гц, 1 мс), а также есть возможность подключить PS5, чтобы играть прямо в гостиничном номере без телевизора.
