Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
16 февраля 2026, 21:34 | Обновлено 16 февраля 2026, 21:44
ФОТО. Карвахаль шокировал фанов необычным чемоданом перед матчем ЛЧ

Карвахаль привез в Лиссабон чемодан за 2 000 евро

ФОТО. Карвахаль шокировал фанов необычным чемоданом перед матчем ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Дани Карвахаля заметили с необычным чемоданом стоимостью около 2 тысяч евро – и это вовсе не обычный багаж.

«Реал» готовится к матчу Лиги чемпионов против «Бенфики», команда Альваро Арбелоа уже прибыла в Лиссабон.

Во время выхода игроков из автобуса внимание привлек именно Карвахаль с черным кейсом в руках.

Это POGA – премиальный чемодан весом 13,5 кг, цена которого варьируется от 1 899 до 2 749 евро. Внутри установлен 27-дюймовый монитор AOC Ultra HD (HDR 400, 160 Гц, 1 мс), а также есть возможность подключить PS5, чтобы играть прямо в гостиничном номере без телевизора.

По теме:
ФОТО. Не только футбол: игрок Барсы приобрел роскошный отель в Мадриде
«Если они этого не сделают...» ПСЖ получил предупреждение по Забарному
Жирона – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
фото lifestyle Дани Карвахаль Реал Мадрид Лига чемпионов Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Marca
