ФОТО. Скандал вокруг Ямаля: звезду Барселоны втянули в громкую историю
Ламин Ямаль оказался в центре медиа-скандала
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль оказался в центре медийного скандала после публикаций о якобы связи его дома с делом о нападении, в котором фигурировал брат Ансу Фати.
По данным СМИ, инцидент действительно произошел по адресу, связанному с Ямалем, однако сам футболист в тот момент не находился в Барселоне. Несмотря на это, его имя появилось в ряде материалов.
Как сообщает Diario ARA, юридическая команда игрока оперативно направила 31 официальное требование о внесении исправлений и удалении его изображения из публикаций.
Позже медиа скорректировали материалы, однако ситуация, по информации источников, уже нанесла ущерб репутации молодого футболиста.
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Lamine Yamal was angry after media reports claimed an alleged assault case involving Ansu Fati's brother was linked to Lamine's home, as per Diario ARA.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 16, 2026
It was reported that the incident took place at Lamine Yamal's residence, despite reports that the player… pic.twitter.com/lZ0nAUsLK4
