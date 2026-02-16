ФОТО. Скандал вокруг Ямаля: звезду Барселоны втянули в громкую историю

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль оказался в центре медийного скандала после публикаций о якобы связи его дома с делом о нападении, в котором фигурировал брат Ансу Фати.

По данным СМИ, инцидент действительно произошел по адресу, связанному с Ямалем, однако сам футболист в тот момент не находился в Барселоне. Несмотря на это, его имя появилось в ряде материалов.

Как сообщает Diario ARA, юридическая команда игрока оперативно направила 31 официальное требование о внесении исправлений и удалении его изображения из публикаций.

Позже медиа скорректировали материалы, однако ситуация, по информации источников, уже нанесла ущерб репутации молодого футболиста.