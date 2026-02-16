ДЕ РОССИ: «Это был лучший матч Малиновского»

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси высоко оценил игру украинского полузащитника своей команды Руслана Малиновского в матче 25-го тура Серии А с «Кремонезе» (0:0).

«Я хочу ставить качественных футболистов в полузащиту, чтобы мы забивали. Я знал, что в этом матче мы будем больше владеть мячом. Бальданчи был вариантом для выхода на замену. Я доволен игрой Мессиаса — если мы можем позволить себе иметь на поле его и Малиновского, это значит, что команда будет играть в свою игру.

Френдруп отбегал за двоих. Я доволен всеми, но Малиновский провел свой лучший матч с тех пор, как я работаю в Генуе. Положительным моментом была стойкость команды, мы провели больше четверти часа, отбиваясь от угловых ударов соперника, а я знаю, насколько они опасны», - цитирует 42-летнего тренера Pianeta Genoa 1893.

Ранее Де Росси заявил, что Малиновский отрицал свои физические проблемы, хотя они были.