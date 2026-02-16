Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕ РОССИ: «Это был лучший матч Малиновского»
Италия
16 февраля 2026, 20:23 |
962
0

ДЕ РОССИ: «Это был лучший матч Малиновского»

Тренер Дженоа расхвалил украинского полузащитника

16 февраля 2026, 20:23 |
962
0
ДЕ РОССИ: «Это был лучший матч Малиновского»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси высоко оценил игру украинского полузащитника своей команды Руслана Малиновского в матче 25-го тура Серии А с «Кремонезе» (0:0).

«Я хочу ставить качественных футболистов в полузащиту, чтобы мы забивали. Я знал, что в этом матче мы будем больше владеть мячом. Бальданчи был вариантом для выхода на замену. Я доволен игрой Мессиаса — если мы можем позволить себе иметь на поле его и Малиновского, это значит, что команда будет играть в свою игру.

Френдруп отбегал за двоих. Я доволен всеми, но Малиновский провел свой лучший матч с тех пор, как я работаю в Генуе. Положительным моментом была стойкость команды, мы провели больше четверти часа, отбиваясь от угловых ударов соперника, а я знаю, насколько они опасны», - цитирует 42-летнего тренера Pianeta Genoa 1893.

Ранее Де Росси заявил, что Малиновский отрицал свои физические проблемы, хотя они были.

По теме:
Александру Зинченко нашли замену. Это полузащитник Динамо
Довбик пропустил уже 14 туров Серии А из-за травм. У кого «рекорд»?
Сергей КОВАЛЕВ: «Потеря Зинченко не станет проблемой для сборной Украины»
Даниэле Де Росси Руслан Малиновский Кремонезе Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОИ-26. Олег Гандей прошел в четвертьфинал на дистанции 500 метров
Олимпийские игры | 16 февраля 2026, 12:56 8
ОИ-26. Олег Гандей прошел в четвертьфинал на дистанции 500 метров
ОИ-26. Олег Гандей прошел в четвертьфинал на дистанции 500 метров

И опять не без приключений

В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
Футбол | 16 февраля 2026, 08:40 3
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб

Николеску – о возможном переходе Бленуце

Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Футбол | 16.02.2026, 07:13
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Футбол | 16.02.2026, 05:02
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 16.02.2026, 18:21
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
14.02.2026, 20:39
Хоккей
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
15.02.2026, 07:22 2
Футбол
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 3
Бокс
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
14.02.2026, 23:52 4
Футбол
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
15.02.2026, 07:44
Бокс
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 8
Футбол
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
15.02.2026, 16:15 29
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем