ВИДЕО. Комментарии Моуриньо перед матчем Бенфика – Реал
Поединок 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 17 февраля в 22:00 по Киеву
Португальский тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо дал пресс-конференцию перед поединком 1/16 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом».
Встреча команд пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луж». Начало матча запланировано 17 февраля на 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В составе «Бенфики» выступают два украинца: вратарь Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков. Цвета «Реала» защищает голкипер Андрей Лунин.
ВИДЕО. Комментарии Моуриньо перед матчем Бенфика – Реал
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 16 февраля в 22:00 по Киеву
Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги