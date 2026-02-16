ВИДЕО. Комментарии Моуриньо перед матчем Бенфика – Реал

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
16 февраля 2026, 20:05 | Обновлено 16 февраля 2026, 20:51
Поединок 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 17 февраля в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо дал пресс-конференцию перед поединком 1/16 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом».

Встреча команд пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луж». Начало матча запланировано 17 февраля на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе «Бенфики» выступают два украинца: вратарь Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков. Цвета «Реала» защищает голкипер Андрей Лунин.

По теме:
Старт плей-офф. Кто из игроков выигрывал ЛЧ с тремя разными командами?
Жозе МОУРИНЬО: «Я бы очень хотел выбить Реал»
Трубин не знал, что нужно идти забивать Реалу: «Почему на меня все орут?»
Бенфика Жозе Моуриньо пресс-конференция Реал Мадрид Лига чемпионов Бенфика - Реал Анатолий Трубин Андрей Лунин Георгий Судаков видео
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
