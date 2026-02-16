Португальский тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо дал пресс-конференцию перед поединком 1/16 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом».

Встреча команд пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луж». Начало матча запланировано 17 февраля на 22:00 по киевскому времени.

В составе «Бенфики» выступают два украинца: вратарь Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков. Цвета «Реала» защищает голкипер Андрей Лунин.

ВИДЕО. Комментарии Моуриньо перед матчем Бенфика – Реал