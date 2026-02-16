Старт плей-офф. Кто из игроков выигрывал ЛЧ с тремя разными командами?

Кларенс Зеедорф является единственным футболистом, который выиграл Лигу чемпионов УЕФА с тремя разными клубами: с Аяксом (1995), с Реалом (1998) и дважды с Миланом (2003, 2007).

В преддверии старта плей-офф самого престижного турнира Европы известный статистический портал Transfermarkt вспомнил всех игроков, выигравших трофей с несколькими командами.

Кроме Зеедорфа, еще 26 футболистов становились победителями турнира с двумя клубами.

Игроки, которые выигрывали Лигу чемпионов с 2+ командами

3 – Кларенс Зеедорф (Нидерланды), 4 трофея

2 – Тони Кроос (Германия), 6 трофеев

2 – Криштиану Роналду (Португалия), 5 трофеев

2 – Жерар Пике (Испания), 4 трофея

2 – Давид Алаба (Австрия), 4 трофея

2 – Матео Ковачич (Хорватия), 4 трофея

2 – Фернандо Редондо (Аргентина), 3 трофея

2 – Самуэль Это'о (Камерун), 3 трофея

2 – Марсель Десаи (Франция), 2 трофея

2 – Дидье Дешам (Франция), 2 трофея

2 – Кристиан Пануччи (Италия), 2 трофея

2 – Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), 2 трофея

2 – Паулу Соуза (Португалия), 2 трофея

2 – Оуэн Харгривз (Англия), 2 трофея

2 – Деку (Португалия), 2 трофея

2 – Жозе Босингва (Португалия), 2 трофея

2 – Паулу Феррейра (Португалия), 2 трофея

2 – Хаби Алонсо (Испания), 2 трофея

2 – Скотт Карсон (Англия), 2 трофея

2 – Тьяго Мотта (Италия), 2 трофея

2 – Тьяго Алькантара (Испания), 2 трофея

2 – Даниэль Старридж (Англия), 2 трофея

2 – Джердан Шачири (Швейцария), 2 трофея

2 – Ашраф Хакими (Марокко), 2 трофея

2 – Лукас Эрнандес (Франция), 2 трофея

2 – Антонио Рюдигер (Германия), 2 трофея

2 – Кепа Ариссабалага (Испания), 2 трофея