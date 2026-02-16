Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 февраля
16 февраля 2026, 17:45 |
22
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В понедельник, 16 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Касымпаша – Карагюмрюк

Ggbet 1.99 – 3.45 – 4.21

21:30 Маклсфилд – Брентфорд

Ggbet14.00 – 7.70 – 1.20

21:45 Кальяри – Лечче

Ggbet 2.47 – 2.95 – 3.69

22:00 Жирона – Барселона

Ggbet 7.90 – 6.08 – 1.38

22:15 Риу Аве – Морейренсе

Ggbet 3.31 – 3.20 – 2.40

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
