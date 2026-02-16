СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Касымпаша – Карагюмрюк

1.99 – 3.45 – 4.21

21:30 Маклсфилд – Брентфорд

14.00 – 7.70 – 1.20

21:45 Кальяри – Лечче

2.47 – 2.95 – 3.69

22:00 Жирона – Барселона

7.90 – 6.08 – 1.38

22:15 Риу Аве – Морейренсе

3.31 – 3.20 – 2.40

