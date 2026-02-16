Другие новости16 февраля 2026, 17:45 |
22
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
16 февраля 2026, 17:45 |
22
0
В понедельник, 16 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Касымпаша – Карагюмрюк
21:30 Маклсфилд – Брентфорд
21:45 Кальяри – Лечче
22:00 Жирона – Барселона
22:15 Риу Аве – Морейренсе
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 16 февраля 2026, 08:13 1
Владимир вспомнил удар Корри Сандерса
Футбол | 16 февраля 2026, 07:13 30
Украинец может вернуться в АПЛ
Футбол | 16.02.2026, 15:00
Футбол | 16.02.2026, 11:01
Футбол | 16.02.2026, 07:47
Комментарии 0
Популярные новости
16.02.2026, 08:29 11
14.02.2026, 20:39
14.02.2026, 20:07
15.02.2026, 09:14 3
14.02.2026, 23:52 4
14.02.2026, 22:36 10
16.02.2026, 08:40 3
16.02.2026, 08:59 7