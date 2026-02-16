Барселона сообщила хорошие новости перед матчем с Жироной

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья примет участие в дерби Каталонии.

28-летний футболист восстановился от травмы и сыграет в матче чемпионата Испании с «Жироной». Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда.

Поединок состоится 16 февраля в 22:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Рафинья провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 13 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

