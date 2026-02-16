Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона сообщила хорошие новости перед матчем с Жироной
Испания
16 февраля 2026, 17:49 | Обновлено 16 февраля 2026, 17:54
379
0

Барселона сообщила хорошие новости перед матчем с Жироной

Рафинья примет участие в дерби Каталонии

16 февраля 2026, 17:49 | Обновлено 16 февраля 2026, 17:54
379
0
Барселона сообщила хорошие новости перед матчем с Жироной
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья примет участие в дерби Каталонии.

28-летний футболист восстановился от травмы и сыграет в матче чемпионата Испании с «Жироной». Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда.

Поединок состоится 16 февраля в 22:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Рафинья провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 13 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Флик зол на игроков «Барселоны».

По теме:
Барселона ждет заявление Левандовски. Форвард не знает, что дальше
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Динамо планировало подписать голкипера Жироны. Известны детали
Барселона Жирона - Барселона Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма Рафинья Диас
Даниил Кирияка Источник: ФК Барселона
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей КОВАЛЕВ: «Потеря Зинченко не станет проблемой для сборной Украины»
Футбол | 16 февраля 2026, 09:48 8
Сергей КОВАЛЕВ: «Потеря Зинченко не станет проблемой для сборной Украины»
Сергей КОВАЛЕВ: «Потеря Зинченко не станет проблемой для сборной Украины»

Экс-полузащитник «сине-желтых» разобрал насущные кадровые вопросы команды Сергея Реброва

В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
Футбол | 16 февраля 2026, 08:40 3
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб

Николеску – о возможном переходе Бленуце

Реал опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против Бенфики. Есть потери
Футбол | 16.02.2026, 14:49
Реал опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против Бенфики. Есть потери
Реал опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против Бенфики. Есть потери
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Футбол | 16.02.2026, 05:02
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
Бокс | 16.02.2026, 08:13
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 32
Олимпийские игры
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
14.02.2026, 22:36 10
Футбол
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
15.02.2026, 16:15 29
Олимпийские игры
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 3
Бокс
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 30
Футбол
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Все печально. Спортивный врач прокомментировал травму Зинченко
Все печально. Спортивный врач прокомментировал травму Зинченко
14.02.2026, 21:42 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем