Фабрицио Романо сообщил новости по Зинченко после его тяжелой травмы
По информации инсайдера, Александр выбыл на 6-7 месяцев
В понедельник, 16 февраля 2026 года, амстердамский «Аякс» официально сообщил, что украинский защитник Александр Зинченко получил тяжелую травму колена, из-за которой ему придется перенести операцию.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, из-за хирургического вмешательства 29-летний футболист пропустит следующие 6-7 месяцев.
В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест» и 2 официальных поединка за «Аякс», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро, а его контракт с амстердамцами действует до лета 2026 года.
🚨🇺🇦 Oleksandr Zinchenko will be out for the next 6/7 months after suffering serious knee injury, Ajax confirm. pic.twitter.com/9Drsi3m6M7— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2026
