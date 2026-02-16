Фабрицио Романо сообщил новости по Зинченко после его тяжелой травмы

В понедельник, 16 февраля 2026 года, амстердамский «Аякс» официально сообщил, что украинский защитник Александр Зинченко получил тяжелую травму колена, из-за которой ему придется перенести операцию.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, из-за хирургического вмешательства 29-летний футболист пропустит следующие 6-7 месяцев.

В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест» и 2 официальных поединка за «Аякс», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро, а его контракт с амстердамцами действует до лета 2026 года.