Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фабрицио Романо сообщил новости по Зинченко после его тяжелой травмы
Нидерланды
16 февраля 2026, 18:31 |
1591
1

Фабрицио Романо сообщил новости по Зинченко после его тяжелой травмы

По информации инсайдера, Александр выбыл на 6-7 месяцев

16 февраля 2026, 18:31 |
1591
1 Comments
Фабрицио Романо сообщил новости по Зинченко после его тяжелой травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В понедельник, 16 февраля 2026 года, амстердамский «Аякс» официально сообщил, что украинский защитник Александр Зинченко получил тяжелую травму колена, из-за которой ему придется перенести операцию.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, из-за хирургического вмешательства 29-летний футболист пропустит следующие 6-7 месяцев.

В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест» и 2 официальных поединка за «Аякс», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро, а его контракт с амстердамцами действует до лета 2026 года.

По теме:
Спортивный врач шокировал сроками восстановления Зинченко
Лидер сборной Украины не сыграет на ЧМ-2026, если команда туда пройдет
Александру Зинченко нашли замену. Это полузащитник Динамо
травма травма колена Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 15 февраля 2026, 21:12 1
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги

Динамо планировало подписать голкипера Жироны. Известны детали
Футбол | 16 февраля 2026, 13:51 5
Динамо планировало подписать голкипера Жироны. Известны детали
Динамо планировало подписать голкипера Жироны. Известны детали

Каталонский клуб не отпустил Владислава Крапивцова из-за травмы Марка-Андре тер Штегена

Стало известно, как ликвидированный ВСУ игрок попал в армию оккупантов
Футбол | 16.02.2026, 17:47
Стало известно, как ликвидированный ВСУ игрок попал в армию оккупантов
Стало известно, как ликвидированный ВСУ игрок попал в армию оккупантов
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Футбол | 16.02.2026, 05:02
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Футбол | 16.02.2026, 08:29
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
На жаль його травматичність його і погубила
Ответить
0
Популярные новости
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 8
Футбол
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
14.02.2026, 23:52 4
Футбол
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 4
Бокс
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
15.02.2026, 07:44
Бокс
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 3
Бокс
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
16.02.2026, 03:44 1
Бокс
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
14.02.2026, 22:36 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем