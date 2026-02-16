Клуб УПЛ не смог продлить контракт лидера или продать его. Он уйдет

Спортивный директор Кривбасса Владимир Баенко признал, что договориться о новом контракте с защитником Иваном Дибанго не удалось. Как и продать игрока зимой.

«Ситуация очень простая: мы ему предложили контракт на улучшенных условиях, он отказался. На это есть определенные причины, и пока он отказался».

«У нас были предложения по трансферу – некоторые не устроили нас, некоторые не устроили Ивана. У него остается наш контракт на столе», – сказал Баенко.

Ранее сообщалось, что к Дибанго был интерес с стороны клубов чемпионата Польши и МЛС.