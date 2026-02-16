Ренн держит рекорд по количеству побед над ПСЖ за последние 15 лет

Французский Ренн – команда с наибольшим количеством побед над ПСЖ во всех турнирах, начиная с 2011 года.

Очередной победой стал матч 22-го тура Лиги 1, в котором Ренн был сильнее парижан (3:1).

Эта победа стала 9-й для Ренна над ПСЖ за последние 15 лет.

Ни один другой клуб не может похвастаться таким количеством побед над французским грандом за аналогичный период.

Команды с наибольшим количеством побед над ПСЖ во всех турнирах, начиная с 2011 года

9 – Ренн (35)

7 – Бавария (10)

7 – Монако (33)

7 – Лион (38)

6 – Ницца (30)

5 – Барселона (13)

4 – Манчестер Сити (7)

4 – Реал (9)

4 – Лилль (35)

4 – Марсель (36)

В скобках – количество сыгранных матчей против ПСЖ, начиная с 2011 года