Ренн держит рекорд по количеству побед над ПСЖ за последние 15 лет
Вспомним, какие команды имеют больше побед над парижанами во всех турнирах, начиная с 2011 года
Французский Ренн – команда с наибольшим количеством побед над ПСЖ во всех турнирах, начиная с 2011 года.
Очередной победой стал матч 22-го тура Лиги 1, в котором Ренн был сильнее парижан (3:1).
Эта победа стала 9-й для Ренна над ПСЖ за последние 15 лет.
Ни один другой клуб не может похвастаться таким количеством побед над французским грандом за аналогичный период.
Команды с наибольшим количеством побед над ПСЖ во всех турнирах, начиная с 2011 года
- 9 – Ренн (35)
- 7 – Бавария (10)
- 7 – Монако (33)
- 7 – Лион (38)
- 6 – Ницца (30)
- 5 – Барселона (13)
- 4 – Манчестер Сити (7)
- 4 – Реал (9)
- 4 – Лилль (35)
- 4 – Марсель (36)
В скобках – количество сыгранных матчей против ПСЖ, начиная с 2011 года
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-полузащитник «сине-желтых» разобрал насущные кадровые вопросы команды Сергея Реброва
Завершился групповой этап