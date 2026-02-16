Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ренн держит рекорд по количеству побед над ПСЖ за последние 15 лет
Франция
16 февраля 2026, 15:32 | Обновлено 16 февраля 2026, 15:33
Ренн держит рекорд по количеству побед над ПСЖ за последние 15 лет

Вспомним, какие команды имеют больше побед над парижанами во всех турнирах, начиная с 2011 года

16 февраля 2026, 15:32
Ренн держит рекорд по количеству побед над ПСЖ за последние 15 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский Ренн – команда с наибольшим количеством побед над ПСЖ во всех турнирах, начиная с 2011 года.

Очередной победой стал матч 22-го тура Лиги 1, в котором Ренн был сильнее парижан (3:1).

Эта победа стала 9-й для Ренна над ПСЖ за последние 15 лет.

Ни один другой клуб не может похвастаться таким количеством побед над французским грандом за аналогичный период.

Команды с наибольшим количеством побед над ПСЖ во всех турнирах, начиная с 2011 года

  • 9 – Ренн (35)
  • 7 – Бавария (10)
  • 7 – Монако (33)
  • 7 – Лион (38)
  • 6 – Ницца (30)
  • 5 – Барселона (13)
  • 4 – Манчестер Сити (7)
  • 4 – Реал (9)
  • 4 – Лилль (35)
  • 4 – Марсель (36)

В скобках – количество сыгранных матчей против ПСЖ, начиная с 2011 года

