Англия
16 февраля 2026, 23:55 |
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика

Артем считает, что это была случайность

Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший футболист «Динамо» Артем Милевский считает, что Михаил Мудрик не был виновен в допинговом скандале.

«Я уверен, что Миша намеренно не принимал ничего запрещенного, это получилось случайно. Желаю ему как можно скорее вернуться в футбол. Сборной Украины его скорость точно не помешает», – сказал Милевский.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Артем Милевский
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Gudok
Зато мы точно знаем как алкгоголь попадал в кровь Милевского)
samird
Йшов собі, йшов, нікого не чіпав, і випадково прийняв допінг... Так, Артем?
----
Также как и в кровь Ястремской? Будет от Миши каминг аут?
