Англия16 февраля 2026, 23:55 |
1089
3
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Артем считает, что это была случайность
16 февраля 2026, 23:55 |
1089
Бывший футболист «Динамо» Артем Милевский считает, что Михаил Мудрик не был виновен в допинговом скандале.
«Я уверен, что Миша намеренно не принимал ничего запрещенного, это получилось случайно. Желаю ему как можно скорее вернуться в футбол. Сборной Украины его скорость точно не помешает», – сказал Милевский.
В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Зато мы точно знаем как алкгоголь попадал в кровь Милевского)
Йшов собі, йшов, нікого не чіпав, і випадково прийняв допінг... Так, Артем?
Также как и в кровь Ястремской? Будет от Миши каминг аут?
