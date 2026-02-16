Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика

Бывший футболист «Динамо» Артем Милевский считает, что Михаил Мудрик не был виновен в допинговом скандале.

«Я уверен, что Миша намеренно не принимал ничего запрещенного, это получилось случайно. Желаю ему как можно скорее вернуться в футбол. Сборной Украины его скорость точно не помешает», – сказал Милевский.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.