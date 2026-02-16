Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин не знал, что нужно идти забивать Реалу: «Почему на меня все орут?»
Лига чемпионов
16 февраля 2026, 14:15 | Обновлено 16 февраля 2026, 15:08
2003
3

Трубин не знал, что нужно идти забивать Реалу: «Почему на меня все орут?»

Украинец забил в Лиге чемпионов

16 февраля 2026, 14:15 | Обновлено 16 февраля 2026, 15:08
2003
3 Comments
Трубин не знал, что нужно идти забивать Реалу: «Почему на меня все орут?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь Бенфики Анатолий Трубин признал, что в последнем матче основного этапа Лиги чемпионов против Реала, в котором он забил гол в конце встречи и сделал счет 4:2, не знал, что команде нужен еще один мяч для разницы голов и выхода в плей-офф.

«Мы в тот момент побеждали, я не понимал, что происходит. Почему на меня все орали, партнеры призывали поторопиться. Жозе Моуриньо показал мне, что нужно идти вперед».

«Я спросил у партнера: нам что, нужен гол? Просто в игре ты можешь об этом не задумываться, о показателях в таблице», – сказал Трубин.

Бенфика заняла последнее место, которое давало право выхода дальше, и в плей-офф снова сыграет с Реалом.

По теме:
Реал опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против Бенфики. Есть потери
Винисиус опередил Неймара по числу голов в Ла Лиге. Кто впереди?
Экс-игрок сборной Украины назвал стартовый состав «сине-желтых» на Швецию
Анатолий Трубин Бенфика Лига чемпионов Реал Мадрид
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бразильский клуб сделал предложение игроку, который принадлежит Динамо
Футбол | 16 февраля 2026, 12:37 0
Бразильский клуб сделал предложение игроку, который принадлежит Динамо
Бразильский клуб сделал предложение игроку, который принадлежит Динамо

«Интернасьональ» намерен сохранить Витиньо, который находится в команде на правах аренды

Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 15 февраля 2026, 21:12 1
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги

ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
Футбол | 15.02.2026, 17:56
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
Источник: определено будущее Реброва в случае ухода из сборной Украины
Футбол | 16.02.2026, 06:22
Источник: определено будущее Реброва в случае ухода из сборной Украины
Источник: определено будущее Реброва в случае ухода из сборной Украины
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Футбол | 16.02.2026, 05:02
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mishgan2507
Так, давайте по 10-му разу цю новину. Щоб було
Ответить
+2
adidas77
Просто цирк, чому цапами-відбувайлами в Європейських чемпіонатах завжди хочуть зробити наших? 
Можна подумати, що один Трубін не знав, що їм потрібен ще один гол?  Вся команда валяла дурня до 96 хвилини. І ніхто не знав на полі, що їм потрібний був ще один гол.
А це виключно вина тренерського штабу Бенфіки.
Ответить
+1
antt
Ну я сам не знав для чого їм 4:2 а не просто 3:2,  дивлячись огляд. Але щоб цього не знав Трубін?! У мене тоді і виникло питання чим керувався Трубін і як він дійшов то цього забитого мяча. А це партнерни підганяли а він не знав! Але швидко зметикував.
Ответить
0
Популярные новости
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 1
Бокс
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
14.02.2026, 23:52 4
Футбол
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
14.02.2026, 08:57 4
Футбол
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 17
Футбол
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 6
Футбол
Усик пообещал бой одному из самых известных боксеров современности
Усик пообещал бой одному из самых известных боксеров современности
14.02.2026, 21:39 3
Бокс
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Бенфика украинца одержала сухую победу на выезде в чемпионате Португалии
Бенфика украинца одержала сухую победу на выезде в чемпионате Португалии
14.02.2026, 20:07
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем