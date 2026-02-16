Трубин не знал, что нужно идти забивать Реалу: «Почему на меня все орут?»
Украинец забил в Лиге чемпионов
Вратарь Бенфики Анатолий Трубин признал, что в последнем матче основного этапа Лиги чемпионов против Реала, в котором он забил гол в конце встречи и сделал счет 4:2, не знал, что команде нужен еще один мяч для разницы голов и выхода в плей-офф.
«Мы в тот момент побеждали, я не понимал, что происходит. Почему на меня все орали, партнеры призывали поторопиться. Жозе Моуриньо показал мне, что нужно идти вперед».
«Я спросил у партнера: нам что, нужен гол? Просто в игре ты можешь об этом не задумываться, о показателях в таблице», – сказал Трубин.
Бенфика заняла последнее место, которое давало право выхода дальше, и в плей-офф снова сыграет с Реалом.
Можна подумати, що один Трубін не знав, що їм потрібен ще один гол? Вся команда валяла дурня до 96 хвилини. І ніхто не знав на полі, що їм потрібний був ще один гол.
А це виключно вина тренерського штабу Бенфіки.