ТРУБИН о популярности: Начали узнавать. Говорят, классный я гол забил Реалу

Вратарь Бенфики и сборной Украины признал, что его популярность значительно увеличилась после того, как кипер забил гол в ворота Реала в матче Лиги чемпионов.

«Я всегда тяжело работал, чтобы не давать другим забивать. А теперь после одного момента многие начали узнавать меня, потому что я забил гол. Это безумие. Все еще чувствуется безумием».

«Иногда не верю, что это случилось. Недавно после тренировки меня остановил фан и попросил фото. Он сказал – классный ты гол забил. Такой момент навсегда останется со мной», – сказал Трубин.

Сегодня в 22:00 начнется матч плей-офф Лиги чемпионов между Бенфикой и Реалом.