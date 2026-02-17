Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТРУБИН о популярности: Начали узнавать. Говорят, классный я гол забил Реалу
Португалия
17 февраля 2026, 14:49 | Обновлено 17 февраля 2026, 15:18
431
4

ТРУБИН о популярности: Начали узнавать. Говорят, классный я гол забил Реалу

Анатолий точно поднял уровень своей узнаваемости

17 февраля 2026, 14:49 | Обновлено 17 февраля 2026, 15:18
431
4 Comments
ТРУБИН о популярности: Начали узнавать. Говорят, классный я гол забил Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь Бенфики и сборной Украины признал, что его популярность значительно увеличилась после того, как кипер забил гол в ворота Реала в матче Лиги чемпионов.

«Я всегда тяжело работал, чтобы не давать другим забивать. А теперь после одного момента многие начали узнавать меня, потому что я забил гол. Это безумие. Все еще чувствуется безумием».

«Иногда не верю, что это случилось. Недавно после тренировки меня остановил фан и попросил фото. Он сказал – классный ты гол забил. Такой момент навсегда останется со мной», – сказал Трубин.

Сегодня в 22:00 начнется матч плей-офф Лиги чемпионов между Бенфикой и Реалом.

По теме:
Галатасарай – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Боруссия Д – Аталанта. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Галатасарай – Ювентус. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Футбол | 17 февраля 2026, 08:11 1
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»

Вингер не считает себя легендой клуба

Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Бокс | 17 февраля 2026, 08:50 0
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»

Американец организует боксерский турнир

Было весело. Фьюри провел первую дуэль взглядов с россиянином Махмудовым
Бокс | 17.02.2026, 10:53
Было весело. Фьюри провел первую дуэль взглядов с россиянином Махмудовым
Было весело. Фьюри провел первую дуэль взглядов с россиянином Махмудовым
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Футбол | 17.02.2026, 07:07
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Манчестер Сити удивил вратаря. Теперь он хочет уйти
Футбол | 17.02.2026, 13:33
Манчестер Сити удивил вратаря. Теперь он хочет уйти
Манчестер Сити удивил вратаря. Теперь он хочет уйти
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанат Шахтера
Сегодня наша знаменитость и любитель бабочек,устанет мячи с ворот доставать 😭
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
ZloyDeda
А від Санта-Клари який гол поміж ніг пропустив, за це копняками не наздогнали?
Ответить
+2
antt
Його популярність збільшилась але в самій Європі. В ЛІсабоні його і так повинні знати. Через кілька явно пропущених голів для фанів Бенфіки ефект від цього гола нівелюється. Хоча завжди можна буде цей гол пригадати.
Ответить
0
Популярные новости
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 31
Олимпийские игры
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 31
Футбол
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
16.02.2026, 05:22 3
Бокс
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
15.02.2026, 16:15 29
Олимпийские игры
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
15.02.2026, 10:40 25
Футбол
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
16.02.2026, 23:59 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем