Известный украинский клуб отказался от футболистов киевского Динамо

Журналист Владимир Зверов объяснил, почему «Кривбасс» не рассматривает вариант с арендой молодых игроков «Динамо» или «Шахтера».

По его словам, клуб делает ставку на собственных воспитанников и легионеров, а в случае кадровых проблем больше игрового времени будет получать именно внутренний резерв. В Кривом Роге не планируют менять подход.

Также отмечается, что «Кривбасс» продолжит активный поиск иностранных игроков на трансферном рынке.

Ранее криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании 20-летнего панамского полузащитника Джовани Герберта.