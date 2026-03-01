Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известный украинский клуб отказался от футболистов киевского Динамо
01 марта 2026, 09:23
Известный украинский клуб отказался от футболистов киевского Динамо

«Кривбасс» не планирует брать в аренду игроков столичного гранда

ФК Кривбасс

Журналист Владимир Зверов объяснил, почему «Кривбасс» не рассматривает вариант с арендой молодых игроков «Динамо» или «Шахтера».

По его словам, клуб делает ставку на собственных воспитанников и легионеров, а в случае кадровых проблем больше игрового времени будет получать именно внутренний резерв. В Кривом Роге не планируют менять подход.

Также отмечается, что «Кривбасс» продолжит активный поиск иностранных игроков на трансферном рынке.

Ранее криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании 20-летнего панамского полузащитника Джовани Герберта.

Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу аренда игрока Владимир Зверов
Дмитрий Олийченко Источник: Профутбол Digital
DK2025
Почему в заголовке нет того, что в тексте - "... Или игроков Шахтера"?! Сколько можно поливать грязью Динамо?! Или вам мало 9 очков отрыва и затряслись от возможного усиления игры при Костюке?! Самим не противно?!
