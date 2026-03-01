Известный украинский клуб отказался от футболистов киевского Динамо
«Кривбасс» не планирует брать в аренду игроков столичного гранда
Журналист Владимир Зверов объяснил, почему «Кривбасс» не рассматривает вариант с арендой молодых игроков «Динамо» или «Шахтера».
По его словам, клуб делает ставку на собственных воспитанников и легионеров, а в случае кадровых проблем больше игрового времени будет получать именно внутренний резерв. В Кривом Роге не планируют менять подход.
Также отмечается, что «Кривбасс» продолжит активный поиск иностранных игроков на трансферном рынке.
Ранее криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании 20-летнего панамского полузащитника Джовани Герберта.
