Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 февраля 2026, 10:49 |
Луганская команда вернулась с учебно-тренировочных сборов

«Новички понимают требования Скрипника». Защитник Зари – о сборах в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Пердута

Один из лидеров «Зари» Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о зарубежном этапе подготовки ко второй части сезона.

«Мне неоднократно приходилось быть зимой на сборах в Турции, но не помню, когда почти все тренировки, контрольные матчи проходили под сопровождение дождя. Однако, несмотря на капризы погоды все, что планировали – выполнили.

На мой взгляд, с каждым спаррингом «Заря» добавляла и не случайно самую содержательную игру мы продемонстрировали перед возвращением домой в контрольном поединке с «Аудой» (Латвия).

Важно, что «зимние» новички уже начали четко понимать, чего от них хочет главный тренер Виктор Скрипник. Радует, что в последних матчах уже принимал участие восстановившийся после травмы универсал Роман Вантух.

Надеемся, что в середине марта уже будет в строю сербский полузащитник Петар Мичин, умеющий обострить ситуацию в завершающей стадии атаки.

Что касается второй половины чемпионата, то большинство участников горит желанием попасть в еврокубковую зону. «Заря» – не исключение», – подытожил Пердута.

17 февраля луганские футболисты начнут подготовку к календарному поединку 17 тура – ​​с «Кудровкой», который состоится 23 февраля.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Игорь Пердута Виктор Скрипник инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
