Костюк и Ястремская потеряли позиции в рейтинге WTA. Где Свитолина?
Первая ракетка Украины сохранила девятое место в обновленной версии рейтинга
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленный рейтинг в женском одиночном разряде. Свои позиции узнали и представительницы Украины.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила девятое место, на которое поднялась на прошлой недели. Американка Аманда Анисимова опустилась с четвертой строчки на шестую, не сумев защитить прошлогодний титул в Дохе.
В первой десятке дебютировала финалистка Дохи, 19-летняя представительница Канады Виктория Мбоко, которая уступила Каролине Муховой.
Марта Костюк продолжает терять позиции из-за травмы, которую получила на Australian Open – украинка переместилась с 23-го места на 26-е. Даяна Ястремская, опустилась на одну позицию и теперь занимает 44-е место.
Улучшили свои позиции Юлия Стародубцева (+2, 101 место), Ангелина Калинина (+8, 199 место), Вероника Подрез (+17, 233 место).
Рейтинг WTA. Версия от 16 февраля 2026 года
- (1) Арина Соболенко – 10 879
- (2) Ига Свентек (Польша) – 7 803
- (3) Елена Рыбакина (Казахстан) – 7 523
- (5) Коко Гауфф (США) – 6 423
- (6) Джессика Пегула (США) – 5 888
- (4) Аманда Анисимова (США) – 5 690
- (7) Мирра Андреева – 4 786
- (8) Жасмин Паолини (Италия) – 4 157
- (9) Элина Свитолина (Украина) – 3 260
- (13) Виктория Мбоко (Канада) – 3 246
Позиции представительниц Украины в рейтинге WTA:
- 9. (9) Элина Свитолина (Украина) – 3 260
- 26. (23) Марта Костюк (Украина,) – 1 648
- 44. (43) Даяна Ястремская (Украина) – 1 265
- 71. (71) Александра Олейникова (Украина) – 894
- 101. (103) Юлия Стародубцева (Украина) – 762
- 133. (123) Дарья Снигур (Украина) – 567
- 191. (199) Ангелина Калинина (Украина) – 374
- 233. (250) Вероника Подрез (Украина) – 299
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алекс де Минаур спокойно разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом в финале пятисотника
Украинец может вернуться в АПЛ