Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
16 февраля 2026, 11:44 | Обновлено 16 февраля 2026, 12:00
Костюк и Ястремская потеряли позиции в рейтинге WTA. Где Свитолина?

Первая ракетка Украины сохранила девятое место в обновленной версии рейтинга

16 февраля 2026, 11:44 | Обновлено 16 февраля 2026, 12:00
Костюк и Ястремская потеряли позиции в рейтинге WTA. Где Свитолина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленный рейтинг в женском одиночном разряде.﻿ Свои позиции узнали и представительницы Украины.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила девятое место, на которое поднялась на прошлой недели. Американка Аманда Анисимова опустилась с четвертой строчки на шестую, не сумев защитить прошлогодний титул в Дохе.

В первой десятке дебютировала финалистка Дохи, 19-летняя представительница Канады Виктория Мбоко, которая уступила Каролине Муховой.

Марта Костюк продолжает терять позиции из-за травмы, которую получила на Australian Open – украинка переместилась с 23-го места на 26-е. Даяна Ястремская, опустилась на одну позицию и теперь занимает 44-е место.

Улучшили свои позиции Юлия Стародубцева (+2, 101 место), Ангелина Калинина (+8, 199 место), Вероника Подрез (+17, 233 место).

Рейтинг WTA. Версия от 16 февраля 2026 года﻿

  1. (1) Арина Соболенко – 10 879
  2. (2) Ига Свентек (Польша) – 7 803
  3. (3) Елена Рыбакина (Казахстан) – 7 523
  4. (5) Коко Гауфф (США) – 6 423
  5. (6) Джессика Пегула (США) – 5 888
  6. (4) Аманда Анисимова (США) – 5 690
  7. (7) Мирра Андреева – 4 786
  8. (8) Жасмин Паолини (Италия) – 4 157
  9. (9) Элина Свитолина (Украина) – 3 260
  10. (13) Виктория Мбоко (Канада) – 3 246

Позиции представительниц Украины в рейтинге WTA:

  • 9. (9) Элина Свитолина (Украина) – 3 260
  • 26. (23) Марта Костюк (Украина,) – 1 648
  • 44. (43) Даяна Ястремская (Украина) – 1 265
  • 71. (71) Александра Олейникова (Украина) – 894
  • 101. (103) Юлия Стародубцева (Украина) – 762
  • 133. (123) Дарья Снигур (Украина) – 567
  • 191. (199) Ангелина Калинина (Украина) – 374
  • 233. (250) Вероника Подрез (Украина) – 299

По теме:
Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае
СНИГУР: «Надеюсь, что такая игра как минимум поможет мне зайти в топ-100»
Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Арина Соболенко Ига Свёнтек Елена Рыбакина Коко Гауфф Джессика Пегула Аманда Анисимова Мирра Андреева Жасмин Паолини Элина Свитолина Виктория Мбоко Марта Костюк Даяна Ястремская Александра Олейникова Юлия Стародубцева Дарья Снигур Ангелина Калинина Вероника Подрез рейтинг WTA
Николай Тытюк Источник: WTA
