Костюк и Ястремская потеряли позиции в рейтинге WTA. Где Свитолина?

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленный рейтинг в женском одиночном разряде.﻿ Свои позиции узнали и представительницы Украины.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила девятое место, на которое поднялась на прошлой недели. Американка Аманда Анисимова опустилась с четвертой строчки на шестую, не сумев защитить прошлогодний титул в Дохе.

В первой десятке дебютировала финалистка Дохи, 19-летняя представительница Канады Виктория Мбоко, которая уступила Каролине Муховой.

Марта Костюк продолжает терять позиции из-за травмы, которую получила на Australian Open – украинка переместилась с 23-го места на 26-е. Даяна Ястремская, опустилась на одну позицию и теперь занимает 44-е место.

Улучшили свои позиции Юлия Стародубцева (+2, 101 место), Ангелина Калинина (+8, 199 место), Вероника Подрез (+17, 233 место).

Рейтинг WTA. Версия от 16 февраля 2026 года﻿

(1) Арина Соболенко – 10 879 (2) Ига Свентек (Польша) – 7 803 (3) Елена Рыбакина (Казахстан) – 7 523 (5) Коко Гауфф (США) – 6 423 (6) Джессика Пегула (США) – 5 888 (4) Аманда Анисимова (США) – 5 690 (7) Мирра Андреева – 4 786 (8) Жасмин Паолини (Италия) – 4 157 (9) Элина Свитолина (Украина) – 3 260 (13) Виктория Мбоко (Канада) – 3 246

Позиции представительниц Украины в рейтинге WTA: