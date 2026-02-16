Опубликован график еврокубков и представительство Украины в сезоне 2026/27

УЕФА опубликовал календарь европейских клубных турниров в 2026 году. Следующий сезон стартует 16 июня с жеребьевки первых квалификационных раундов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Здесь по базовой схеме должны начать свое выступление в ЛЧ и ЛЕ чемпион и обладатель Кубка Украины.

В целом Украину в еврокубках будут представлять четыре клуба.

Победитель Премьер-лиги получит путевку в первую квалификацию Лиги чемпионов. От основного этапа ЛЧ украинскую команду будет отделять четыре этапа, в случае неудачи чемпион будет переходить в другие евротурниры (ниже по рангу).

Один клуб будет представлять Украину в Лиге Европы – в первом раунде квалификации. Такое право получит либо обладатель Кубка, либо серебряный призер УПЛ. В случае неудачи в квалификации ЛЕ он автоматически перейдет в Лигу конференций, но сразу в группу попадет только если в ЛЕ преодолеет трех оппонентов.

В базовом реестре Лиги конференций страна будет иметь двух делегатов. Вторая команда УПЛ (или третья в зависимости от ситуации в Кубке Украины) и третья (или четвертая) будут стартовать во втором раунде квалификации. Таким образом, украинским клубам для попадания в основную сетку ЛК нужно будет пройти троих соперников.

В групповых раундах всех трех еврокубков снова будут выступать по 36 клубов.

Квота Украины на евросезон-2026/2027

Лига чемпионов

Чемпион УПЛ стартует в первом квалификационном раунде.

Жеребьевка – 16 июня, матчи – 7/8 и 14/15 июля.

Лига Европы

Обладатель Кубка Украины (или вторая команда УПЛ) стартует в первом квалификационном раунде.

Жеребьевка – 16 июня, матчи – 9-го и 16 июля.

Лига конференций

Вторая (третья) команда УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка – 17 июня, матчи – 23-го и 30 июля.

Третья (четвертая) команда УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка – 17 июня, матчи – 23-го и 30 июля.

Турнирная таблица чемпионата Украины (Премьер-лига):