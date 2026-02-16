Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Англии стали на защиту Забарного, которого критикуют после провала ПСЖ
Франция
16 февраля 2026, 11:17 | Обновлено 16 февраля 2026, 11:28
Журналист Роберт Сантонна – о давлении, которое выдерживает защитник сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Английский жуналист Роберт Сантонна, специализирующийся на новостях, связанных с «Борнмутом», стал на защиту футболиста сборной Украины Ильи Забарного.

23-летний защитник получил очередную порцию критики после неудачного выступления в матче чемпионата Франции «Ренн» – ПСЖ (3:1), где стал одним из худших игроков в составе обеих команд.

«Я видел, как Илья Забарный и Дин Хейсен получают критику в интернете. Публикую графики, которые сравнивают статистику Хейсена и Забарного с их прошлогодней статистикой.

Оба сейчас играют в командах, которые гораздо больше владеют мячом, чем это было в «Борнмуте». На мой взгляд, переход в ПСЖ создает многочисленные вызовы как на поле, так и за его пределами.

В Англии и Хейсен, и Забарный имели тренера, сосредоточенного на развитии игроков. Поэтому Хейсен и Забарный могут не получать такого же внимания, как это было в «Борнмуте», из-за спроса на высокую командную результативность в их нынешних клубах.

Нереально, чтобы два защитника перешли в два крупнейших клуба мира и сразу ожидать от них 100% результата на уровне каждой игры. Стоит упомянуть, сколько времени понадобилось Забарному, чтобы адаптироваться к Премьер-лиге.

Способность совершать ошибки и учиться – одна из уникальных возможностей, которые были в «Борнмуте». Такое преимущество «Реал» и ПСЖ реально не могут предложить, ведь обе группы болельщиков ожидают результатов сразу.

Хейсену – 20, Забарному – 23. Дайте им время. Если нет, то кто-то другой это сделает и получит результат позже», – подытожил Сантонна.

ФОТО. Статистика Забарного в составе Борнмута (2024/25) и ПСЖ (2025/26)

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Борнмут Реал Мадрид Илья Забарный Дин Хейсен
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
DaVinci
Забарний просто не підходить самому ПСЖ. В Енріке центральні захисники розганяють атаки і Забарний зараз намагається грати в такому стилі (це було видно і матчах за збірну коли він був на позиції розігруючого в центрі поля).
В Борнмуті він грав чистого захисника.
Тут або дати час на те, щоб він зміг перебудуватися для іншої ролі, або ж не морочити собі голову і йти грати в команду де треба якісний захисник
Ответить
+1
