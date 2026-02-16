Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флик зол на игроков Барселоны. Тренер обратился к футболистам
Испания
Флик зол на игроков Барселоны. Тренер обратился к футболистам

Немец разочарован игрой своей команды в матче с «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик зол на футболистов «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 60-летний коуч зол на игроков каталонского гранда после разгромного поражения от мадридского «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (0:4).

В пятницу он обратился к футболистам «сине-гранатовых», заяви, что они играли без души, интенсивности, борьбы и желания победить – команда, по его мнению, выглядела недостойной того, чтобы завоевывать титулы.

Ранее сообщалось о том, что Флик поделился мыслями перед встречей с «Жироной».

По теме:
Тренер Барселоны: урок после 0:4 может повториться в матче с Жироной
Он как Месси! Защитник сборной Испании потрясен талантом игрока Барселоны
Катастрофа Атлетико: Симеоне честно оценил провал против Райо Вальекано
Атлетико Мадрид Атлетико - Барселона Барселона Кубок Испании по футболу Ханс-Дитер Флик
Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
