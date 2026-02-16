Флик зол на игроков Барселоны. Тренер обратился к футболистам

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик зол на футболистов «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 60-летний коуч зол на игроков каталонского гранда после разгромного поражения от мадридского «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (0:4).

В пятницу он обратился к футболистам «сине-гранатовых», заяви, что они играли без души, интенсивности, борьбы и желания победить – команда, по его мнению, выглядела недостойной того, чтобы завоевывать титулы.

