Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бразилия
16 февраля 2026, 07:28 | Обновлено 16 февраля 2026, 07:31
0

Результативное возвращение Неймара. Сантос разбил Вело Клуб

Бразильский вингер отличился ассистом

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

«Сантос» в матче 8-го тура лиги Паулиста разгромил «Вело Клуб».

Поединок прошел на стадионе «Estádio Urbano Caldeira» в Сантосе.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева добыли разгромную победу со счетом 6:0. Бразильский вингер Неймар вышел в составе «Сантоса» впервые в 2026 году и отличился голевой передачей.

«Сантос» с 12 баллами занимает восьмое место. «Вело Клуб» с пятью пунктами занимает 15-е место.

Лига Паулиста. 8-й тур

Сантос – Вело Клуб – 6:0

Голы: Барбоза, 6, 81, Мойсес, 18, Тасиано, 23, Менино, 69, Роллхайзер, 83

Видео голов и обзор матча:

Неймар чемпионат Бразилии по футболу видео голов и обзор Сантос
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
