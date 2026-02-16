Результативное возвращение Неймара. Сантос разбил Вело Клуб

«Сантос» в матче 8-го тура лиги Паулиста разгромил «Вело Клуб».

Поединок прошел на стадионе «Estádio Urbano Caldeira» в Сантосе.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева добыли разгромную победу со счетом 6:0. Бразильский вингер Неймар вышел в составе «Сантоса» впервые в 2026 году и отличился голевой передачей.

«Сантос» с 12 баллами занимает восьмое место. «Вело Клуб» с пятью пунктами занимает 15-е место.

Лига Паулиста. 8-й тур

Сантос – Вело Клуб – 6:0

Голы: Барбоза, 6, 81, Мойсес, 18, Тасиано, 23, Менино, 69, Роллхайзер, 83

Видео голов и обзор матча: