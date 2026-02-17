Жозе Моуринью перед матчем с Реалом попал в больницу

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью вынужден был обратиться в больницу накануне матча Лиги чемпионов против «Реала» Мадрид, который пройдет во вторник.

Причиной визита стала небольшая инфекция уха, которая не представляла серьезной опасности. Моуринью провел около часа в больнице Hospital do Divino Espírito Santo, получил лечение и необходимые лекарства, после чего вернулся к работе.

Несмотря на неприятности, португальский тренер смог быть на тренерском мостике «Бенфики» в поединке против «Санта-Клары», где лиссабонский клуб одержал победу 2:1.

Моуринью подтвердил, что не пропустит матч против «Реала» и будет на скамейке в Сантьяго Бернабеу, куда впервые вернется с момента своего ухода из клуба в 2013 году.