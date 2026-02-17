Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе Моуринью перед матчем с Реалом попал в больницу
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 09:12 |
295
0

Жозе Моуринью перед матчем с Реалом попал в больницу

У тренера возникли проблемы с ухом

17 февраля 2026, 09:12 |
295
0
Жозе Моуринью перед матчем с Реалом попал в больницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью вынужден был обратиться в больницу накануне матча Лиги чемпионов против «Реала» Мадрид, который пройдет во вторник.

Причиной визита стала небольшая инфекция уха, которая не представляла серьезной опасности. Моуринью провел около часа в больнице Hospital do Divino Espírito Santo, получил лечение и необходимые лекарства, после чего вернулся к работе.

Несмотря на неприятности, португальский тренер смог быть на тренерском мостике «Бенфики» в поединке против «Санта-Клары», где лиссабонский клуб одержал победу 2:1.

Моуринью подтвердил, что не пропустит матч против «Реала» и будет на скамейке в Сантьяго Бернабеу, куда впервые вернется с момента своего ухода из клуба в 2013 году.

По теме:
Стало известно, что определит будущее Арбелоа в Реале
Лидер ПСЖ тренировался с дискомфортом – его участие в матче ЛЧ под вопросом
Тренер Монако раскрыл проблемы команды перед матчем с ПСЖ в ЛЧ
Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Бенфика - Реал больница Жозе Моуриньо
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Футбол | 16 февраля 2026, 23:59 21
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону

Каталонское дерби завершилось сенсационной победой команды Мичела

Ярмолюк и еще семеро. Самые ценные украинские футболисты U-21
Футбол | 16 февраля 2026, 15:00 13
Ярмолюк и еще семеро. Самые ценные украинские футболисты U-21
Ярмолюк и еще семеро. Самые ценные украинские футболисты U-21

Разрыв в стоимости между лидером этого рейтинга и остальными вас удивит…

Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Футбол | 16.02.2026, 07:47
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
Бокс | 16.02.2026, 08:13
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
Луис ЭНРИКЕ: «Мы не можем говорить только об этих двух футболистах»
Футбол | 17.02.2026, 07:33
Луис ЭНРИКЕ: «Мы не можем говорить только об этих двух футболистах»
Луис ЭНРИКЕ: «Мы не можем говорить только об этих двух футболистах»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
15.02.2026, 16:15 29
Олимпийские игры
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 32
Олимпийские игры
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
16.02.2026, 08:40 3
Футбол
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
16.02.2026, 08:29 13
Футбол
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 1
Бокс
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
17.02.2026, 04:53
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем