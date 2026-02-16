Бразильский клуб сделал предложение игроку, который принадлежит Динамо
«Интернасьональ» намерен сохранить Витиньо, который находится в команде на правах аренды
Бразильский «Интернасьональ» сделал официальное предложение вингеру Витиньо, который в нынешнем сезоне играет в составе команды на правах аренды.
Контракт 26-летнего футболиста принадлежит киевскому «Динамо» и истекает после завершения сезона 2025/26. Аренда бразильца также заканчивается летом, после чего он получит статус свободного агента.
«Интернасьональ» обратился к Витиньо с предложением остаться в Порту-Алегри, как минимум, до конца 2026 года. Сам вингер пока не дал окончательный ответ и взял время на раздумия.
Бразилец присоединился к «Динамо» в августе 2021 года, однако в футболке «бело-синих» провел всего 13 матчей, в которых забил три гола.
В нынешнем сезоне в активе нападающего один забитый мяч в семи проведенных играх. Трансферная стоимость Витиньо составляет пять миллионов евро.
Vitinho está com proposta OFICIAL do #Inter para seguir no Beira-Rio no segundo semestre.— Alexandre Ernst (@Alexandre_Ernst) February 15, 2026
Jogador tem contrato por encerrar com o Dínamo Kiev em junho e pode assinar um pré-contrato e definir seu futuro em Porto Alegre.
Te conto mais aqui
https://t.co/yUA9xj358i
