Бразильский клуб сделал предложение игроку, который принадлежит Динамо

Бразильский «Интернасьональ» сделал официальное предложение вингеру Витиньо, который в нынешнем сезоне играет в составе команды на правах аренды.

Контракт 26-летнего футболиста принадлежит киевскому «Динамо» и истекает после завершения сезона 2025/26. Аренда бразильца также заканчивается летом, после чего он получит статус свободного агента.

«Интернасьональ» обратился к Витиньо с предложением остаться в Порту-Алегри, как минимум, до конца 2026 года. Сам вингер пока не дал окончательный ответ и взял время на раздумия.

Бразилец присоединился к «Динамо» в августе 2021 года, однако в футболке «бело-синих» провел всего 13 матчей, в которых забил три гола.

В нынешнем сезоне в активе нападающего один забитый мяч в семи проведенных играх. Трансферная стоимость Витиньо составляет пять миллионов евро.