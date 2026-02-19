Вингер Динамо: «Я частично потерял мотивацию постоянно что-то доказывать»

Колумбийский вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес, на правах аренды защищающий цвета «Эюпспора», рассказал о работе с Игорем Костюком:

«С первого дня моего приезда новый тренер, который ранее работал с командой U-19, сразу продемонстрировал ко мне большое доверие. Он даже чаще подходил поговорить со мной, чем с другими игроками. Возможно, это была определенная эмпатия: я был младше, а он имел опыт работы с юношами и понимал, что мне нужно больше общения. Он всегда был открытым, улыбчивым и доступным, поэтому мне очень жаль, что мы так и не смогли по-настоящему поработать вместе.

Когда он возглавил первую команду, решение о моем уходе уже было фактически принято – в частности из-за обстоятельств, связанных с войной и внутренними трудностями. Я частично потерял мотивацию постоянно что-то доказывать, а обострение ситуации в стране и в личной жизни подтолкнуло меня попросить об аренде, чтобы иметь возможность показать свой настоящий уровень и никого не разочаровать. В тот момент, учитывая все обстоятельства, я не чувствовал, что способен отдать этой команде и этому городу все, что мог бы в другом контексте.

Хорошо помню слова президента во время подписания контракта в его кабинете: он сказал, что я должен проявить большую решимость, учитывая то, что мы представляем в тот исторический момент — для людей Киева и всей Украины.

С новым тренером я не смог поработать даже неделю, и об этом искренне сожалею. Однако сохраняю очень положительные воспоминания о наших взаимоотношениях с самого начала. Я всегда относился к нему с большим уважением: ходил на матчи U-19, видел, как команда выиграла чемпионат, познакомился с молодыми игроками. В начале я даже делил комнату с одним из футболистов U-19. Меня действительно восхищали энтузиазм и страсть этого тренера».

