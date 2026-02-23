Решение принято. Месси выбрал себе новый клуб после Интер Майами

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси имеет договоренность о возвращении в Барселону после завершения выступлений за Интер Майами, сообщает источник.

Месси недавно продлил контракт с клубом Дэвида Бекхэма до конца 2028 года и сейчас сосредоточен на выступлениях в МЛС и за сборную Аргентины. В семье футболиста уже планируют возвращение в Барселону, где он провел большую часть карьеры.

При этом речь идет не об игровом восстановлении в Барселоне, а о возможной работе Месси в структуре клуба после завершения профессиональной карьеры.