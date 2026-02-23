Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Решение принято. Месси выбрал себе новый клуб после Интер Майами

Аргентинец вернется в Барселону, но в новой роли

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси имеет договоренность о возвращении в Барселону после завершения выступлений за Интер Майами, сообщает источник.

Месси недавно продлил контракт с клубом Дэвида Бекхэма до конца 2028 года и сейчас сосредоточен на выступлениях в МЛС и за сборную Аргентины. В семье футболиста уже планируют возвращение в Барселону, где он провел большую часть карьеры.

При этом речь идет не об игровом восстановлении в Барселоне, а о возможной работе Месси в структуре клуба после завершения профессиональной карьеры.

По теме:
ВИДЕО. Президент Барселоны попробовал себя в роли уборщика
Флик назвал героя разгрома: кто вернул Барсу на вершину?
ФОНТ: «Месси вернется в Барселону только после ухода Лапорты»
Барселона Лионель Месси чемпионат Испании по футболу Ла Лига Интер Майами
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
