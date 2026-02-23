Испания23 февраля 2026, 06:32 |
1529
0
Решение принято. Месси выбрал себе новый клуб после Интер Майами
Аргентинец вернется в Барселону, но в новой роли
23 февраля 2026, 06:32 |
1529
0
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси имеет договоренность о возвращении в Барселону после завершения выступлений за Интер Майами, сообщает источник.
Месси недавно продлил контракт с клубом Дэвида Бекхэма до конца 2028 года и сейчас сосредоточен на выступлениях в МЛС и за сборную Аргентины. В семье футболиста уже планируют возвращение в Барселону, где он провел большую часть карьеры.
При этом речь идет не об игровом восстановлении в Барселоне, а о возможной работе Месси в структуре клуба после завершения профессиональной карьеры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 февраля 2026, 10:05 1
Мадридцы проиграли «Осасуне»
Футбол | 22 февраля 2026, 23:29 3
Новый скандал вокруг Винисиуса
Футбол | 23.02.2026, 04:21
Бокс | 22.02.2026, 06:45
Футбол | 22.02.2026, 17:47
Комментарии 0
Популярные новости
22.02.2026, 09:13 7
22.02.2026, 08:39 17
21.02.2026, 08:56 4
21.02.2026, 07:02 4
22.02.2026, 22:02 3
22.02.2026, 18:05 21
21.02.2026, 03:02 11
21.02.2026, 23:10 1