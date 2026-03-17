Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Раскрыты детали контракта главного тренера сборной Украины Реброва
Раскрыты детали контракта главного тренера сборной Украины Реброва

Соглашение действует до 30 июля 2026 года

УАФ. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров готовится к матчам плей-офф чемпионата мира по футболу 2026.

26 марта украинская команда проведет встречу со Швецией, а в случае победы – с триумфатором пары Албания – Польша. В случае неудачи тренер может покинуть свой пост. Как отмечает источник, у Реброва в настоящее время действует контракт с Украинской ассоциацией футбола – до 30 июля 2026 года.

Напомним, в Доме футбола состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ. Во время мероприятия функционер ответил на вопросы о перспективах главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
