Раскрыты детали контракта главного тренера сборной Украины Реброва

Наставник сборной Украины Сергей Ребров готовится к матчам плей-офф чемпионата мира по футболу 2026.

26 марта украинская команда проведет встречу со Швецией, а в случае победы – с триумфатором пары Албания – Польша. В случае неудачи тренер может покинуть свой пост. Как отмечает источник, у Реброва в настоящее время действует контракт с Украинской ассоциацией футбола – до 30 июля 2026 года.

Напомним, в Доме футбола состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ. Во время мероприятия функционер ответил на вопросы о перспективах главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.