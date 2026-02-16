Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
16 февраля 2026, 06:02 | Обновлено 16 февраля 2026, 07:01
Очередное ограничение для Мудрика. Украинцу могут запретить въезд в страну

В Польше зляться на слова украинского вингера

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.

На поведение украинского вингера отреагировал польский журналист Себастьян Чапчинский.

«Михаил Мудрик, игрок сборной Украины и игрок, за которого лондонский «Челси» три года назад заплатил 70 миллионов евро, был дисквалифицирован на некоторое время за употребление запрещенных веществ. Однако 25-летний игрок не теряет времени и страстно проводит его в Интернете, в частности в Counter-Strike 2. Однако недавно он заявил о себе и там, скандально провоцируя... и высмеивая Волынскую резню в разговорах с польскими игроками. ʼ

Польский стример «gmaikelo» опубликовал на Twitch видеозапись матча своей команды против команды, в которой играет Михаил Мудрик. В какой-то момент один из польских игроков написал Мудрику: «Возвращайся к футболу». Это произошло, когда украинского игрока временно исключили из игры. Как отреагировал украинский игрок? Он ответил: «Счастливой Волыни», «Мы пройдем Волынь на следующей карте», «Ты всегда будешь помнить Волынь, нищий» и «1939 год на следующей карте».

После этих возмутительных слов платформа Faceit решила забанить украинца на 28 дней. Теперь у украинца есть почти месяц отпуска от игры в Counter-Strike 2. Если польское государство может выдавать запреты на въезд в н

дисквалификация киберспорт скандал FACEIT Михаил Мудрик Петр Слонка CS2
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Перець
Мудрику якось пох 
Ответить
+2
Денис Брегін
Еталон тупості- мішаня мудрик.
Ответить
0
