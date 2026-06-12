Зидан выбрал команду, которую будет тренировать после предложения Реала
Француз отказался, его цель – национальная сборная
Мадридский «Реал» планировал назначить Зинедина Зидана новым тренером, прежде чем обратился к Жозе Моуриньо.
Однако француз отказался от возвращения на «Сантьяго Бернабеу». Зидан дал понять, что сейчас его главной целью является работа со сборной Франции, с которой он планирует начать сотрудничество после завершения чемпионата мира.
Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы. Тренер выиграл за это время с «бланкос» три Лиги чемпионов и две Ла Лиги.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.
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