Зидан выбрал команду, которую будет тренировать после предложения Реала

Мадридский «Реал» планировал назначить Зинедина Зидана новым тренером, прежде чем обратился к Жозе Моуриньо.

Однако француз отказался от возвращения на «Сантьяго Бернабеу». Зидан дал понять, что сейчас его главной целью является работа со сборной Франции, с которой он планирует начать сотрудничество после завершения чемпионата мира.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы. Тренер выиграл за это время с «бланкос» три Лиги чемпионов и две Ла Лиги.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.