Прославленный клуб УПЛ по-дружески расстался с главным тренером

Менеджер экс-тренера «Карпат» Владислава Лупашко Олег Авдыш рассказал, как тот покинул пост главного коуча львовского клуба.

«Владислав лично договорился с гендиректором клуба Андреем Русолом об условиях расторжения контракта и компенсации. Эти переговоры были быстрыми и комфортными. Поэтому я хотел бы прекратить все спекуляции на эту тему. Я не участвовал в этих процессах. И это может подтвердить как сторона клуба, так и Владислав».

Это было очень дружеское прощание. Мы были уверены, что нет места для спекуляций и неправильных интерпретаций. Ваши коллеги дали полностью недостоверную информацию о суммах и отношениях Владислава с руководством. Обо всем договорились буквально в течение одного дня», – отметил Авдыш.