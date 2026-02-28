Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Прославленный клуб УПЛ по-дружески расстался с главным тренером
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 03:00 |
Прославленный клуб УПЛ по-дружески расстался с главным тренером

Авдыш рассказал, как Лупашко покинул «Карпаты»

28 февраля 2026, 03:00 |
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Менеджер экс-тренера «Карпат» Владислава Лупашко Олег Авдыш рассказал, как тот покинул пост главного коуча львовского клуба.

«Владислав лично договорился с гендиректором клуба Андреем Русолом об условиях расторжения контракта и компенсации. Эти переговоры были быстрыми и комфортными. Поэтому я хотел бы прекратить все спекуляции на эту тему. Я не участвовал в этих процессах. И это может подтвердить как сторона клуба, так и Владислав».

Это было очень дружеское прощание. Мы были уверены, что нет места для спекуляций и неправильных интерпретаций. Ваши коллеги дали полностью недостоверную информацию о суммах и отношениях Владислава с руководством. Обо всем договорились буквально в течение одного дня», – отметил Авдыш.

Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
