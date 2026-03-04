Динамо выбрало вектор развития при Костюке
Клуб планирует развивать молодежь и продавать игроков
Киевское «Динамо» выбрало вектор развития после назначения главным тренером Игоря Костюка.
По информации источника, в дальнейшем клуб не планирует делать громких приобретений на трансферном рынке – основной вектор теперь развитие молодежи и продажа молодых исполнителей в иностранные клубы.
При Костюке уже успели дебютировать за главную команду Владислав Захарченко и Богдан Редушко. А Матвей Пономаренко в последних четырех матчах забил три гола.
18 декабря президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе сообщил о назначении Игоря Костюка главным тренером первой команды без приставки.
