Динамо выбрало вектор развития при Костюке

Киевское «Динамо» выбрало вектор развития после назначения главным тренером Игоря Костюка.

По информации источника, в дальнейшем клуб не планирует делать громких приобретений на трансферном рынке – основной вектор теперь развитие молодежи и продажа молодых исполнителей в иностранные клубы.

При Костюке уже успели дебютировать за главную команду Владислав Захарченко и Богдан Редушко. А Матвей Пономаренко в последних четырех матчах забил три гола.

18 декабря президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе сообщил о назначении Игоря Костюка главным тренером первой команды без приставки.