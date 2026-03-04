Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо выбрало вектор развития при Костюке
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 03:02
Динамо выбрало вектор развития при Костюке

Клуб планирует развивать молодежь и продавать игроков

ФК Динамо. Игорь Костюк

Киевское «Динамо» выбрало вектор развития после назначения главным тренером Игоря Костюка.

По информации источника, в дальнейшем клуб не планирует делать громких приобретений на трансферном рынке – основной вектор теперь развитие молодежи и продажа молодых исполнителей в иностранные клубы.

При Костюке уже успели дебютировать за главную команду Владислав Захарченко и Богдан Редушко. А Матвей Пономаренко в последних четырех матчах забил три гола.

18 декабря президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе сообщил о назначении Игоря Костюка главным тренером первой команды без приставки.

Динамо Киев Игорь Костюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей
