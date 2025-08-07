Легионер Шахтера прошел медосмотр в клубе топ-5 лиги. Трансфер близко
Гиорги Гочолеишвили близок к тому, чтобы стать игроком Гамбурга
Грузинский защитник донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили близок к трансферу в «Гамбург», сообщает Geo Team.
По информации источника, 24-летний футболист уже прошел медосмотр в немецком клубе. 7 августа состоится фотосессия, и Гиорги подпишет контракт.
В прошедшем сезоне Гиорги Гочолеишвили выступал на правах аренды за «Копенгаген». За 21 сыгранный матч в чемпионате Дании он забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
«Гамбург» по итогам сезона 2024/25 поднялся из второй Бундеслиги в элитный дивизион Германии.
Ранее сообщалось о том, что игрок «Шахтера» перейдет в известный клуб Бундеслиги.
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