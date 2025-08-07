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Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 03:22 | Обновлено 07 августа 2025, 03:37
75
0

Легионер Шахтера прошел медосмотр в клубе топ-5 лиги. Трансфер близко

Гиорги Гочолеишвили близок к тому, чтобы стать игроком Гамбурга

07 августа 2025, 03:22 | Обновлено 07 августа 2025, 03:37
75
0
Легионер Шахтера прошел медосмотр в клубе топ-5 лиги. Трансфер близко
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Гочолеишвили

Грузинский защитник донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили близок к трансферу в «Гамбург», сообщает Geo Team.

По информации источника, 24-летний футболист уже прошел медосмотр в немецком клубе. 7 августа состоится фотосессия, и Гиорги подпишет контракт.

В прошедшем сезоне Гиорги Гочолеишвили выступал на правах аренды за «Копенгаген». За 21 сыгранный матч в чемпионате Дании он забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

«Гамбург» по итогам сезона 2024/25 поднялся из второй Бундеслиги в элитный дивизион Германии.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Шахтера» перейдет в известный клуб Бундеслиги.

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Гиорги Гочолеишвили трансферы трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги Гамбург Шахтер Донецк
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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