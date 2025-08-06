Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Шахтера перейдет в известный клуб Бундеслиги. Есть договоренность
Германия
06 августа 2025, 16:57 |
2988
1

Игрок Шахтера перейдет в известный клуб Бундеслиги. Есть договоренность

Гиорги Гочолеишвили вскоре пройдет медосмотр для «Гамбурга»

06 августа 2025, 16:57 |
2988
1
Игрок Шахтера перейдет в известный клуб Бундеслиги. Есть договоренность
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий «Гамбург» серьезно интересуется грузинским фланговым защитником донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили, сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, между клубами уже существует полная договоренность о переходе 24-летнего футболиста. Сам игрок также согласился на смену команды, ему осталось только пройти медосмотр.

Отмечается, что подписание состоится на правах сезонной аренды с опцией выкупа.

В сезоне 2024/25 Гиорги Гочолеишвили на правах аренды провел 33 матча за «Копенгаген», отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Грузии в 2,5 миллиона евро.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Гиорги Гочолеишвили в «Сент-Этьен».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Милан объявил о подписании Яшари
Ротань рассказал о матче еврокубка и игроках, которые покинут Полесье
Клуб из Египта близок к подписанию одного из лучших легионеров УПЛ
Гиорги Гочолеишвили Шахтер Донецк Гамбург трансферы трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Бокс | 06 августа 2025, 05:08 4
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»

Бывший чемпион советует Александру уйти из бокса

Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Бокс | 06 августа 2025, 09:15 3
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»

Джон Дэвид Джексон – о рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории

РБ Зальцбург – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 06.08.2025, 17:40
РБ Зальцбург – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
РБ Зальцбург – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Футбол | 06.08.2025, 08:48
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Футбол | 06.08.2025, 11:58
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Отлично 👏👏 тобиусу и Конопле он место все равно проигрывает 
Ответить
0
Популярные новости
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
04.08.2025, 20:12 10
Футбол
Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер
Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер
04.08.2025, 21:24 2
Футбол
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
05.08.2025, 02:13 26
Теннис
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
05.08.2025, 09:15
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 26
Теннис
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 23:55 6
Теннис
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
04.08.2025, 23:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем