Игрок Шахтера перейдет в известный клуб Бундеслиги. Есть договоренность

Немецкий «Гамбург» серьезно интересуется грузинским фланговым защитником донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили, сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, между клубами уже существует полная договоренность о переходе 24-летнего футболиста. Сам игрок также согласился на смену команды, ему осталось только пройти медосмотр.

Отмечается, что подписание состоится на правах сезонной аренды с опцией выкупа.

В сезоне 2024/25 Гиорги Гочолеишвили на правах аренды провел 33 матча за «Копенгаген», отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Грузии в 2,5 миллиона евро.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Гиорги Гочолеишвили в «Сент-Этьен».