Игрок Шахтера перейдет в известный клуб Бундеслиги. Есть договоренность
Гиорги Гочолеишвили вскоре пройдет медосмотр для «Гамбурга»
Немецкий «Гамбург» серьезно интересуется грузинским фланговым защитником донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили, сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, между клубами уже существует полная договоренность о переходе 24-летнего футболиста. Сам игрок также согласился на смену команды, ему осталось только пройти медосмотр.
Отмечается, что подписание состоится на правах сезонной аренды с опцией выкупа.
В сезоне 2024/25 Гиорги Гочолеишвили на правах аренды провел 33 матча за «Копенгаген», отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Грузии в 2,5 миллиона евро.
Ранее «Шахтер» отказался продавать Гиорги Гочолеишвили в «Сент-Этьен».
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