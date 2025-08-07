Защитник «Колоса» Никита Бурда провел 100-й поединок в Украинской Премьер-лиге.

Матч 1-го тура УПЛ между «Колосом» и «Кривбассом» (2:1) стал юбилейным для 30-летнего украинского футболиста

В составе «Колоса» Бурда провел 43 матча, еще 57 поединков – в футболке «Динамо». На счету защитника – 9 голов в УПЛ.

Свою карьеру в элитном дивизионе Никита начал 5 октября 2014 года, дебютировав за Динамо в домашнем матче против Шахтера (1:0).

Никита Бурда провел юбилейный 100-й матч в Украинской Премьер-лиги