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Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 01:32 | Обновлено 07 августа 2025, 01:54
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0

Бурда провел юбилейный 100-й матч в Украинской Премьер-лиги

Юбилейным для защитника Колоса стал поединок против Кривбасса

07 августа 2025, 01:32 | Обновлено 07 августа 2025, 01:54
8
0
Бурда провел юбилейный 100-й матч в Украинской Премьер-лиги
ФК Колос Ковалевка. Никита Бурда

Защитник «Колоса» Никита Бурда провел 100-й поединок в Украинской Премьер-лиге.

Матч 1-го тура УПЛ между «Колосом» и «Кривбассом» (2:1) стал юбилейным для 30-летнего украинского футболиста

В составе «Колоса» Бурда провел 43 матча, еще 57 поединков – в футболке «Динамо». На счету защитника – 9 голов в УПЛ.

Свою карьеру в элитном дивизионе Никита начал 5 октября 2014 года, дебютировав за Динамо в домашнем матче против Шахтера (1:0).

Никита Бурда провел юбилейный 100-й матч в Украинской Премьер-лиги

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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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