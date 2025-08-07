Украина. Премьер лига07 августа 2025, 01:32 | Обновлено 07 августа 2025, 01:54
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Бурда провел юбилейный 100-й матч в Украинской Премьер-лиги
Юбилейным для защитника Колоса стал поединок против Кривбасса
07 августа 2025, 01:32 | Обновлено 07 августа 2025, 01:54
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Защитник «Колоса» Никита Бурда провел 100-й поединок в Украинской Премьер-лиге.
Матч 1-го тура УПЛ между «Колосом» и «Кривбассом» (2:1) стал юбилейным для 30-летнего украинского футболиста
В составе «Колоса» Бурда провел 43 матча, еще 57 поединков – в футболке «Динамо». На счету защитника – 9 голов в УПЛ.
Свою карьеру в элитном дивизионе Никита начал 5 октября 2014 года, дебютировав за Динамо в домашнем матче против Шахтера (1:0).
Никита Бурда провел юбилейный 100-й матч в Украинской Премьер-лиги
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