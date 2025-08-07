Ротань поставил крест на футболисте Полесья. Есть интерес из Европы

Азербайджанский полузащитник Эмиль Мустафаев может покинуть «Полесье», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 23-летний футболист не входит в планы главного тренера команды Руслана Ротаня. Эмилем интересуется «Татран» Прешов.

Также в планы Ротаня не входят следующие футболисты: Матей Матич, Офей Битон, Луифер Эрнанес и Бени Макуана.

Первую половину сезона 2024/25 Эмиль Мустафаев провел в «Полесье» (12 матчей, 1 голевая передача), а вторую половину кампании азербайджанец на правах аренды провел в одесском «Черноморце» (11 матчей, без результативных действий).

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» обнародовало заявку на матчи с «Пакшем».