Ротань поставил крест на футболисте Полесья. Есть интерес из Европы
Эмиль Мустафаев не входит в планы украинского коуча
Азербайджанский полузащитник Эмиль Мустафаев может покинуть «Полесье», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, 23-летний футболист не входит в планы главного тренера команды Руслана Ротаня. Эмилем интересуется «Татран» Прешов.
Также в планы Ротаня не входят следующие футболисты: Матей Матич, Офей Битон, Луифер Эрнанес и Бени Макуана.
Первую половину сезона 2024/25 Эмиль Мустафаев провел в «Полесье» (12 матчей, 1 голевая передача), а вторую половину кампании азербайджанец на правах аренды провел в одесском «Черноморце» (11 матчей, без результативных действий).
Ранее сообщалось о том, что «Полесье» обнародовало заявку на матчи с «Пакшем».
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